تاريخ النشر:
11 مايو 2021 10:21 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 11:10 GMT
موسكو تقترح مناقشة "الاستقرار الإستراتيجي" خلال قمة محتملة بين بوتين وبايدن
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو اقترحت مناقشة الاستقرار الإستراتيجي خلال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو اقترحت مناقشة الاستقرار الإستراتيجي خلال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.
وقال لافروف إن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين.