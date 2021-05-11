موسكو تقترح مناقشة "الاستقرار الإستراتيجي" خلال قمة محتملة بين بوتين وبايدن

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو اقترحت مناقشة الاستقرار الإستراتيجي خلال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال لافروف إن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين.