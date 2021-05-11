الحرس الثوري يؤكد أن بحريته حذرت قطعا أمريكية بعد "تصرف غير مسؤول"

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، أنه حذّر قطعا بحرية أمريكية بعد تصرف ”غير مسؤول“ من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز.

واتهمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سفنا بحرية أمريكية بإطلاق النار دون وجود مبرر في مضيق هرمز. مؤكدة أن ما ذكره جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، بشأن اقتراب سفن بحرية للحرس الثوري من سفن بحرية أمريكية في مضيق هرمز ”غير صحيح“.

وقال بيان للعلاقات العامة للبحرية في الحرس الثوري الإيراني، إنه ”في الـ10 من مايو (أمس)، كانت هناك سفن لدوريات البحرية للحرس الثوري الإيراني خلال مهامها اليومية الحالية والروتينية في المياه الإقليمية.. وقد واجهت 7 سفن بحرية أمريكية في مضيق هرمز لارتكابها سلوكيات غير مهنية مثل تحليق طائرات الهليكوبتر وإطلاق النار بلا هدف وعديم الجدوى والاستفزاز، وأثناء مواجهتهم للمسافة القانونية في إطار التعليمات والأنظمة البحرية، تم تحذيرهم من سلوكهم الخطير وغير المهني، وجرى تحذيرهم وقاموا بإصلاح سلوكهم والسماح لهم بمواصلة المسير“.

وأضاف البيان: ”كما حدث في الماضي، حاول المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، من خلال الهروب إلى الأمام تقديم مزاعم كاذبة وغير واقعية عن الحادث“.

وحثت البحرية الإيرانية الأمريكيين على ”الالتزام الصارم بالقواعد واللوائح الدولية للملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي والخليج العربي، وتجنب الروايات الكاذبة والسلوك غير المهني“، مشيرة إلى أن ”قواتها تعتبر السلوك غير القانوني وغير المهني والخطير للأجانب، وخاصة الأسطول البحري الأمريكي بمثابة خط أحمر“.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، أعلنت مساء أمس أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية على 13 زورقا تابعا لبحرية الحرس الثوري اقتربت من سفن للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن السفن الإيرانية تركت المنطقة بعد إطلاق 30 طلقة تحذيرية.

وهذا هو ثاني حادث من نوعه في المنطقة خلال أسبوعين، وقالت البحرية الأمريكية الشهر الماضي، إن إحدى سفنها أطلقت طلقات تحذيرية ردا على اقتراب زوراق إيرانية في الجزء الشمالي من الخليج.

ويعد مضيق هرمز، من أهم طرق الشحن في العالم، وكان نقطة توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة خصوصاً بعد إنسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018.