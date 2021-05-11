القضاء الإيراني يستجوب 20 شخصاً في قضية تسريب مقابلة ظريف

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، عن استجواب ومساءلة 20 شخصاً متهماً في تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي أثارت موجة من الخلافات السياسية وانتقادات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي: ”هناك فريق قضائي وأمني واستخباراتي مشترك يتابع هذه القضية (تسريب ملف المقابلة السرية)، وقد صدر قرار بحظر السفر على أولئك الذين شاركوا في هذه العملية، وتم حتى الآن استدعاء 20 شخصا ممن شاركوا في هذه العملية وسُئلوا عن كيفية تسريب هذا الملف الصوتي“.

وأضاف: ”تم رفع قضية في مكتب المدعي العام في طهران، وبعد ذلك تم تشكيل فرق متخصصة من قبل السلطة القضائية مكونة من وزارة المخابرات وهيئة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقد تم القيام بعمل جيد في هذا الصدد“.

وبشأن الوصول إلى نتائج، قال إسماعيلي: ”تم إجراء بحث جيد وتم الحصول على النتائج حتى الآن، ولكن نظرا لأهمية الموضوع والحاجة إلى الدقة في هذا المجال لا يزال البحث مستمرا“.

وجرى يوم الأحد الماضي استدعاء ظريف من قبل اللجنة البرلمانية عقب تسريب المقابلة التي تحدث فيها عن جملة من المواضيع وانتقد تدخل الحرس الثوري وقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني بقرارات وزارة الخارجية.

وفي الـ 29 من أبريل الماضي، أقال الرئيس حسن روحاني مستشاره حسام الدين آشنا من منصب مدير مرکز الدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة الإيرانية، وعين المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بدلاً عنه.