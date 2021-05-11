بدء تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الإيرانية.. والعميد محمد نامي أول المتقدمين

بدأت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح الثلاثاء، بتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ18 من يونيو المقبل، وسط مخاوف لدى التيار الإصلاحي وحلفائه من استبعاد مرشحيهم في ظل هيمنة المتشددين على مجلس صيانة الدستور الذي يُعنى بدراسة أهلية المرشحين.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ إنه ”مع بدء الساعات الأولى لتسجيل طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية، تقدم العميد محمد حسن نامي بأوراق ترشحه“.

وتولى العميد محمد حسن نامي منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لمدة 6 أشهر.

كما وصلت سيدة إيرانية على دراجة نارية إلى مبنى وزارة الداخلية وقامت بتسجيل اسمها ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إنها تحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية وكذلك هي خبيرة في الشؤون الاقتصادية.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، أعلن في نوفمبر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما أعلن عدد من القادة العسكريين التابعين للحرس الثوري عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية من بينهم الجنرال سعيد محمدي.

وبحسب وكالة ”إيسنا“ ستستمر وزارة الداخلية بقبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة 5 أيام بدءا من اليوم الثلاثاء.

وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في أسعار المستهلكين وارتفاع معدل البطالة، إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أمريكية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية.

ويشترط القانون الإيراني في المترشح أن ”يكون من أب وأم إيرانيين، وتولى مناصب ومسؤوليات إدارية تنفيذية، ومؤمنا بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدين الرسمي للبلاد (المذهب الشيعي)“.

وقال طحان نظيف وهو عضو في مجلس صيانة الدستور، لوكالة أنباء ”مهر“، إنه ”يمكن القول إن المرشحين النهائيين للرئاسة هم حوالي 7 إلى 10 أشخاص“، الأمر الذي يعني رفض أغلب المرشحين الذين يتخطى عددهم في بعض المرات ألف شخص.