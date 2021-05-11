مقتل جندي تركي وإصابة 4 بهجوم صاروخي في إدلب

قتل جندي تركي وأصيب 4 آخرون، في هجوم صاروخي استهدف قافلة إمداد بمحافظة إدلب شمالي غرب سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في بيان إن ”القوات التركية حددت الأهداف بالمنطقة وفتحت النيران ردا على الهجوم“، لكنها لم تذكر أي جهة نفذت الهجوم.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارات إسعاف توجهت إلى موقع الانفجار ونقلت عدة جرحى من القوات التركية، بعضهم بحالة حرجة، مشيرا إلى أن القوات التركية فرضت طوقا أمنيا حول الموقع ومنعت الوصول إليه.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف ”آر بي جي“، فضلا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة.

وذكر المرصد في 8 أيار الجاري أن انفجارا وقع في مدينة ”معرة مصرين“ شمالي إدلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور رتل للقوات التركية، عند مفرق ”رام حمدان“.

وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة ”آر بي جي“، جدار قاعدة عسكرية للقوات التركية، في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون وقوع خسائر بشرية، وفقا للمرصد.