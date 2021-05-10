البنتاغون: سفينة حربية أمريكية أطلقت 30 رصاصة تحذيرية بعد مواجهة مع قوارب إيرانية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الإثنين، إن سفينة تتبع خفر السواحل الأمريكي أطلقت نحو 30 رصاصة تحذيرية بعد أن اقترب 13 قاربا للحرس الثوري الإيراني منها ومن سفن بحرية أمريكية أخرى في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون ”جون كيربي“، إن ”الرصاصات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت القوارب السريعة لتصبح على بعد 150 ياردة من ست سفن حربية أمريكية كانت ترافق الغواصة جورجيا المزودة بصواريخ موجهة“.

وأضاف كيربي، أن ”سفينة خفر السواحل أطلقت الرصاصات التحذيرية من مدفع آلي عيار 50 مليمترا قبل أن تغادر القوارب الإيرانية“.