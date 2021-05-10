الكابينت الإسرائيلي يعطي الجيش "الضوء الأخضر" لمهاجمة قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن الكابينت الإسرائيلي أعطى الجيش ”الضوء الأخضر“ لمهاجمة أهداف عى طول قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي، سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام“.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس حالة الطوارئ لمسافة 80 كم من حدود غزة ولمدة 48 ساعة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

بينما ذكرت القناة ”13“ العبرية أن إسرائيل صادقت على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، حيث ستستمر لعدة أيام، دون الدخول في عملية برية.

ولفت مراسل القناة العبرية ”أور هيلر“ أن ”الهجمة الأولى للجيش الإسرائيلي ستكون لصيد الخلايا من مطلقي الصواريخ والمسلحين، وبعدها سيتم استهداف المنازل والبنى التحتية، والمرحلة الأخيرة سيتم فيها استهداف القيادات“.

ونشر الجيش الإسرائيلي عددا من بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق وسط إسرائيل، بحسب ما نقلته قناة ”كان“ العبرية.

وفي ذات السياق، أشار موقع ”واللا“ العبري إلى أن إصابات وقعت بين المستوطنين بعد القصف الصاروخي من غزة، حيث أكد الموقع إصابة 4 مستوطنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على أهداف.

وأطلقت الفصائل المسلحة في قطاع غزة مجموعة من الصواريخ، سقط بعضها في مدينة القدس، بينما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق غلاف غزة.