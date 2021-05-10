الجيش الإسرائيلي يعلق تدريبا رئيسيا للاستعداد لاحتمال تصاعد العنف

قال الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إنه علق لمدة يوم تدريبا رئيسيا لتركيز الجهود على الاستعداد لاحتمال تصاعد العنف، وسط احتدام التوتر مع الفلسطينيين في القدس.

وكانت القوات المسلحة الإسرائيلية تخطط لبدء أكبر تدريب لها في 30 عاما أطلقت عليه اسم ”عربات النار“.

لكن الجيش قال في بيان: إن رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي قرر بعد تقييم الموقف تعليق التدريب لليوم القادم، وأصدر تعليمات للقوات“ ”بتركيز كل الجهود على الاستعداد والجاهزية لسيناريوهات التصعيد“.

وتعمل إسرائيل على تعزيز قواتها في الضفة الغربية المحتلة وحول قطاع غزة، حيث أطلق مسلحون عددا من الصواريخ على جنوب إسرائيل منذ يوم الأحد، لاستباق أي انتشار للاضطرابات من القدس الشرقية، حيث يشتبك الفلسطينيون مع الشرطة عند المسجد الأقصى.