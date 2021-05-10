رغم حظر خامنئي استيراده.. رئيس إيران الأسبق يتلقى لقاح فايزر الأمريكي سرا

كشف المستشار الإعلامي والصحفي المقرب من الرئيس الإيراني السابق المتشدد، محمود أحمدي نجاد، اليوم الإثنين، إن الأخير تلقى سرا لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد، سرا، رغم قرار سابق للمرشد الأعلى علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

وقال عبد الرضا داوري الذي بدأ مؤخرا ينتقد نجاد وتياره السياسي بسبب عقائدهم الدينية، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”في 15 من كانون الثاني/ يناير الماضي، تلقى محمود أحمدي نجاد (الرئيس السابق) لقاح فايزر الأمريكي وتم حقنه في منزل مساعده السابق حميد بقائي“.

وأضاف داوري أن تلقي أحمدي نجاد للقاح المضاد لفيروس كورونا جاء بهدف وقاية نفسه خلال مشاركته في التجمعات الانتخابية من أجل الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن ”خطوة نجاد جاءت باقتراح من حميد بقائي“.

وكان نجاد، قال يوم السبت في مقابلة صحفية نشرتها الصحافة الإيرانية، إن العديد من المسؤولين في بلاده تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال نجاد إن ”المسؤولين أنفسهم تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وهم مرتاحون وليس لديهم أي اهتمام أو قلق تجاه ما يعاني منه الشعب الإيراني“.

وأضاف نجاد أن ”450 شخصا يموتون كل يوم بفيروس كورونا، ولم يتم إجراء أي تغييرات على الأساليب المتبعة“.

ولم يفصح نجاد عن هوية المسؤولين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقال ”إنه ينتقد طريقة إدارة كورونا في إيران“.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، حظر استيراد اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المصنعة في أمريكا وبريطانيا.

وفي تغريدة نشرت على الحساب الرسمي الناطق بالإنكليزية لخامنئي في موقع تويتر، قال: ”اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها“ بدخول البلاد، مضيفا: ”لا ثقة بها.. ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى“.