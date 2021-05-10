إيران تدين استهداف قنصليتها في كربلاء وتسلم سفير العراق لديها مذكرة احتجاج

أدانت إيران، اليوم الإثنين، استهداف قنصليتها في كربلاء العراقية، وسلمت سفير العراق لديها نصير عبد المحسن عبد الله، مذكرة احتجاج.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أدان بشدة التعرض للأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق، مشيرا إلى أنه تم تسليم السفارة العراقية بطهران مذكرة احتجاج إثر الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تعليقا على حادث القنصلية الإيرانية في كربلاء: للأسف قام عدد من الأفراد مساء أمس بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء حيث تم الاتصال على الفور من قبل القنصلية (في كربلاء) والسفارة الإيرانية في بغداد مع المراجع العراقية المعنية وجرى التصدي لهم من قبل القوات الأمنية. وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يقوم العراق بمسؤولياته بأفضل صورة ممكنة. وفي ذات السياق، قالت الوكالة الإيرانية الحكومية ”إيرنا“ إنه ”في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء، التقى مدير عام المراسم والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإيرانية، بالسفير العراقي في طهران نصير عبد المحسن عبد الله“.

وخلال الاجتماع دعا المسؤول الإيراني الحكومة العراقية إلى تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المباني الدبلوماسية الإيرانية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963.

وكان محتجون عراقيون أضرموا النار في أجزاء من مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء وسط غضب واسع لمقتل الناشط إيهاب الوزني رميا بالرصاص من قبل مجهولين، ليل السبت.

وكان الوزني أحد قادة الحراك الشعبي في كربلاء، وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية.

وعادة ما يتهم الناشطون جماعات مرتبطة بإيران بتنفيذ عمليات الاغتيال التي تستهدف زملاءهم في العراق.