11 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجير حافلة جنوب أفغانستان

أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الاثنين، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات آخرون بجروح في تفجير حافلة بإقليم زابل في جنوب البلاد، التي تمزقها الحرب.

وقال غول إسلام سيال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل، إن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد، مضيفا أن 25 شخصا أصيبوا، منهم نساء وأطفال في حالة حرجة.

وتشهد البلاد زيادة حادة في أعمال العنف منذ أسابيع عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان بشكل كامل بحلول الـ11من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت متأخر الأحد عن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الفطر أواخر الأسبوع الجاري.