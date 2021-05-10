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إطلاق نار في مطار فانكوفر بكندا
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 1:13 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 1:40 GMT

إطلاق نار في مطار فانكوفر بكندا

قالت وسائل إعلام كندية الأحد، إنه تم رصد حادث إطلاق نار في مطار فانكوفر تسبب بتوقف خدمات المطار مؤقتا. وأضافت إن الشرطة الكندية ما زالت تبحث عن مشبوهين بإطلاق

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المصدر: فريق التحرير

قالت وسائل إعلام كندية الأحد، إنه تم رصد حادث إطلاق نار في مطار فانكوفر تسبب بتوقف خدمات المطار مؤقتا.

وأضافت إن الشرطة الكندية ما زالت تبحث عن مشبوهين بإطلاق النار ولم يتم ضبط أحد بعد.

وقال مطار فانكوفر الدولي في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه ”يتعامل وشرطة الخيالة الكندية الملكية مع تقارير حول حادث وقع خارج مبنى الركاب الرئيسي بالمطار“.

وأضاف: ”يمكننا أن نؤكد أنه تم احتواء الموقف في المطار، وهو مفتوح وآمن، والرحلات تسير بشكل طبيعي“.

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