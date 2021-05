إطلاق نار في مطار فانكوفر بكندا

قالت وسائل إعلام كندية الأحد، إنه تم رصد حادث إطلاق نار في مطار فانكوفر تسبب بتوقف خدمات المطار مؤقتا.

وأضافت إن الشرطة الكندية ما زالت تبحث عن مشبوهين بإطلاق النار ولم يتم ضبط أحد بعد.

وقال مطار فانكوفر الدولي في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه ”يتعامل وشرطة الخيالة الكندية الملكية مع تقارير حول حادث وقع خارج مبنى الركاب الرئيسي بالمطار“.

UPDATE ON EVOLVING POLICE INCIDENT: We can confirm the situation has been contained at YVR. The airport is open and safe. Flights are operating. We will release more info as it becomes available. Check with your airline on the status of your flight before leaving for YVR.

