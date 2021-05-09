احتجاجًا على اغتيال الناشط إيهاب الوزني.. عراقيون يضرمون النار بمحيط القنصلية الإيرانية في كربلاء (فيديو)

أضرم محتجون عراقيون غاضبون، اليوم الأحد، النار في محيط القنصلية الإيرانية، بمحافظة كربلاء، تنديدًا بحادثة اغتيال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، على يد مسلحين مجهولين.

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وقال نشطاء ووسائل إعلام محلية، إن عددًا من المحتجين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء، لكن القوات العراقية، منعت ذلك وأطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين.

وأقدم المحتجون، على إضرام النيران في الإطارات، والمباني القريبة من محيط القنصلية فيما طوق العشرات من الناشطين مبنى القنصلية، ومنعوا الدخول إليها والخروج منها.

وجاء ذلك، بعد تشييع جثمان الناشط إيهاب الوزني، في مرقد الإمام الحسين، حيث طاف موكب التشييع في صحن ضريح الإمام الحسين، ثم أدخل المشيعون جثمان الوزني إلى ”الحائر الحسيني“ قبل أن يخرجوا إلى شوارع المدينة التي طالما شهدت وقفات وتظاهرات نظمها الناشط القتيل ضد السلطات، والأحزاب، والمسلحين.

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/5447394925335060

وأطلق المشيعون هتافات للتنديد بسياسات إيران في البلاد، كان أبرزها:“إيران برا – برا .. كربلاء تبقى حرة“.