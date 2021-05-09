الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، في بيان نشرته، إن أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة، أكد للقائم بالأعمال الإسرائيلي، أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وللوضعين القائمين التاريخي والقانوني، ويتوجب وقفها فورًا، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات، والاستفزازات، والتصعيد.

وشدد البطاينة على أن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف، وحرية المصلين، وعدم التعرض لهم.

كما أكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس، والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.

وطالب البطاينة القائم بالأعمال بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى و المقدسيين.

وطالب كذلك بوقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها، حيث إنهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريًا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكًا للقانون الدولي.‎