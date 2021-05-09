الشرطة الروسية تعلن اختفاء الطبيب الذي عالج المعارض نافالني‎

أعلنت الشرطة الروسية الأحد اختفاء طبيب من سيبيريا كان قد عالج المعارض أليكسي نافالني بعد فقدانه الوعي أثناء رحلة جوية في روسيا العام الماضي.

وقالت الشرطة في منطقة أومسك، الواقعة على بعد حوالي 2200 كيلومتر شرق موسكو، إن الطبيب ألكسندر موراخوفسكي غادر مركزا للصيد في إحدى الغابات مستخدما مركبة صالحة لجميع التضاريس يوم الجمعة ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وأضافت أن أجهزة الطوارئ وطائرات بلا طيار وطائرة هليكوبتر ومتطوعين على الأرض انضموا إلى جهود البحث.

كان موراخوفسكي كبير الأطباء في المستشفى الذي عالج نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في مدينة أومسك في إقليم سيبيريا.

وجرت ترقية موراخوفسكي لاحقا إلى منصب وزير الصحة في الإقليم.