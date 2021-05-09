ردا على إطلاق البالونات والصواريخ.. إسرائيل تغلق بحر غزة بالكامل

أغلقت إسرائيل اليوم الأحد بحر غزة بشكل كامل، ردًا على استمرار إطلاق البالونات المتفجرة من القطاع باتجاه غلاف غزة.

وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، أنه في ختام سلسلة من التقييمات الأمنية للأوضاع، تقرر إغلاق مسافة الصيد في قطاع غزة.

وأوضح عليان في بيان صحفي، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورًا ليستمر العمل به حتى إشعار آخر.

وذكر المنسق باسم الحكومة الإسرائيلية أن هذا القرار يأتي في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية واستمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية، وفق قوله.

وحمل المنسق حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، وما ينطلق منه باتجاه إسرائيل، قائلًا ”ستتحمل حماس تداعيات العنف الذي تتم ممارسته بحق المواطنين الإسرائيليين“.

وأكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن 39 حريقًا اندلع منذ صباح اليوم في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة.

وفي السياق نفسه ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ، إغلاق منطقة الصيد بالكامل في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة إطلاقًا مكثفًا للبالونات الحارقة والمتفجرة، منذ صباح اليوم، حيث أعلنت سلطة الإطفاء الرسمية الإسرائيلية أنها تعاملت مع 39 حريقًا اندلعت في أحراش غلاف غزة.

وأشارت قناة ”كان“ في وقت سابق، إلى أن حركة القطارات توقفت بين مدينتي عسقلان ونتيفوت بسبب سقوط بالون يحمل جسما مشبوها على سكة الحديد.