محللون: لابيد عاجز عن إقصاء نتنياهو وإسرائيل تتجه لانتخابات خامسة

تتواصل مساعي خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإزاحته عن المشهد السياسي الإسرائيلي، لإنهاء حقبة أكثر شخصية سياسية جدلية في إسرائيل، وصاحب أطول فترة بقاء بمنصب رئاسة الوزراء.

ويكثف زعيم حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، جهوده من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عقب تسلمه كتاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، محاولًا عقد اتفاق تناوب مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت.

ويرجح خبراء في الشأن الإسرائيلي، فشل ”لابيد وبينيت“ في التوصل إلى اتفاق يقضي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإزاحة بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي، مؤكدين أن نتنياهو بات عقدة أمام أي تحرك سياسي بعيدًا عنه في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، حسن عبده، إن التعقيدات التي تواجه يائير لابيد في تشكيل الحكومة أكبر بكثير من تلك التي واجهت نتنياهو على مدار محاولاته السابقة لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة حقيقية أمام لبيد لتشكيل حكومته دون الاستعانة باليمين الإسرائيلي.

وأضاف عبده، في حديثه لـ ”إرم نيوز“ أن“لابيد سيفشل في تشكيل الائتلاف الحكومي، وفرصه ضعيفة جدًا خاصة فيما يتعلق بتحالفه مع نفتالي بينيت، وعدم قدرته على الاعتماد على القائمة العربية التي يقودها منصور عباس“.

وتابع:“في الغالب، إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات خامسة دون أي تغيير في النظام السياسي، وما يحدث حاليًا يؤكد أن إسرائيل تعيش أزمة نظام وليس أزمة تشكيل ائتلاف حكومي، فالنظام الإسرائيلي هو السبب الرئيس في هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق بالمواقف العنصرية تجاه خُمس سكان إسرائيل من العرب“.

وأشار عبده، إلى أن رفض مشاركة العرب في الحكومة الإسرائيلية يعقّد المشهد أكثر، خاصة أن اليمين الإسرائيلي يرفض اعتماد نتنياهو على منصور عباس والأصوات العربية، الأمر الذي يعقّد المشهد السياسي الإسرائيلي أكثر فأكثر.

وبين عبده، أن فرصة لابيد في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضعيفة، وحتى إن استطاع تشكيل الحكومة فإن استمرارها ضعيف جدًا وفي الغالب إسرائيل، اليوم، تبحث الذهاب إلى انتخابات جديدة، وبالتالي استمرار بنيامين نتنياهو في منصبه.

وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، إن يائير لابيد بحاجة إلى تجاوز عقبة استرضاء بعض الأطياف السياسية في اليمين، والوسط، واليسار، وأيضًا استرضاء المتشددين الدينيين، وذلك من أجل ضمان الحصول على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومته المقبلة.

وأوضح عوض، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن الحلفاء المحتملين لزعيم حزب ”يوجد مستقبل“ هم خصوم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن نقطة الالتقاء الوحيدة بين لابيد وخصوم نتنياهو هي الإطاحة بنتنياهو، وإبعاده عن المشهد السياسي.

ورأى أنه من الوارد اللجوء إلى انتخابات عامة في إسرائيل تكون هي الخامسة خلال عامين، مؤكدًا أن الانتخابات الخامسة تبقى أقوى الخيارات في ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم قدرة أي زعيم سياسي على الحصول على 61 مقعدًا في الكنيست لتمرير حكومته.

وبحسب عوض، فإن لابيد لا يمتلك الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن مجموع من قاموا بالتوصية به لدى الرئيس الإسرائيلي 50 عضوًا فقط، الأمر الذي يؤكد أن الحالة السياسية في إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات خامسة.

من ناحيته، قال المحلل السياسي محسن أبو رمضان، إن لابيد يمتلك فرصة نجاح واحد تتمثل في الاتفاق مع نفتالي بينيت، مشيرًا إلى أن“نتنياهو أصبح عبئًا على الساحة السياسية الإسرائيلية، الأمر الذي أدى لظهور اصطفافات جديدة لإزاحة نتنياهو من رئاسة الوزراء“.

وأوضح أبو رمضان، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن تحالف لابيد مع بينيت بالرغم من وجود مسافة شاسعة بينهما، إلا أنه يمثل فرصة نجاح عالية للإطاحة ببنيامين نتنياهو، وإخراجه من المشهد السياسي الإسرائيلي، لافتًا إلى أن ذلك محكوم بالتوصل إلى اتفاق مرضٍ لكافة الأطراف المعادية لنتنياهو.

وأضاف أبو رمضان:“نجاح هذه الحكومة يواجه العديد من المعوقات، كما أن هناك مساعي لنجاح هذه التركيبة وستكون بالإنابة بحسب عدد المقاعد، وبالتالي فإن فرص لابيد للدورة الأولى أقوى، وسيأخذ حزب بينيت مواقع سيادية مقابل ذلك“.

وبحسب أبو رمضان، فإنه من الممكن أن يقدم منصور عباس زعيم ”القائمة العربية الموحدة“، على دعم تحالف لابيد وبينيت إذا تم إغراؤه بوعودات معينة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون جزءًا من التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقبل أيام أعلن الرئيس الإسرائيلي منح لابيد كتاب التفويض لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد فشل بنيامين نتنياهو بتشكيلها في الموعد النهائي، حيث إن التفويض مدته 28 يومًا، وجاء على إثر دعم 56 نائبًا ترشح لابيد لرئاسة الحكومة.

وجاء حزب لابيد في المركز الثاني بعد حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، في الانتخابات العامة غير الحاسمة التي أجريت، في مارس/ آذار الماضي.

ويواجه لابيد تحديًا يتمثل في جسر الخلافات الأيديولوجية بين الأحزاب التي يمكنه أن يطلب منها الانضمام إلى ائتلاف لتشكيل الحكومة، وفي حال فشله في الحصول على أغلبية في البرلمان المكون من 120 مقعدًا، فإن هناك خطرًا أن تُضطر إسرائيل إلى الذهاب إلى الانتخابات للمرة الخامسة في غضون عامين.