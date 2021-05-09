ظريف يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، في 18 حزيران/يونيو المقبل.

ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عموئي، عن ظريف قوله:“لن أترشح للانتخابات الرئاسية تحت أي ظرف من الظروف“.

واستدعت اللجنة البرلمانية ظريف عقب تسريب المقابلة التي تحدث فيها ظريف عن جملة موضوعات، وانتقد فيها تدخل الحرس الثوري وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بقرارات وزارة الخارجية.

وكان التيار الإصلاحي في إيران يعول على إقناع ظريف في دفعه كمرشح للقوى والأحزاب الإصلاحية أمام مرشحي التيار الأصولي المتشدد في الانتخابات الرئاسية، لكن تسريب هذه المقابلة غيّر مسار الأوضاع بعد موجة انتقادات شديدة تعرض لها ”ظريف“ حتى من قِبل المرشد علي خامنئي.

وقال أبو الفضل عموئي لوكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري، إن ”الاجتماع مع ظريف خصص الجزء الرئيس منه لمناقشة الملف الصوتي الذي تم تسريبه“، مضيفًا أن“هذا الاجتماع كان صعبًا وحاسمًا، وأعرب 12 عضوًا من لجنة الأمن القومي ولجان أخرى عن آرائهم بشأن نشر هذا الملف“.

بدوره، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قائلًا:“من أهم نقاط انتقاد النواب أن نشر هذا الملف خلق انقسامًا في العقل العام تجاه المجال والدبلوماسية“.

ورد ظريف على أسئلة اللجنة، مؤكدًا أنه“لم يختر الصحفي سعيد ليلاز لإجراء المقابلة المسربة، بل حكومة الرئيس حسن روحاني هي من اختارته“.

وسعيد ليلاز هو صحفي، وخبير في الشؤون الاقتصادية، ومقرب من الحكومة الإيرانية، وهو من أجرى المقابلة التي جرى تسريبها لوزير الخارجية، وجرى منعه من السفر خارج إيران مع قائمة ضمت 20 شخصًا.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب فدا حسين مالكي، إن“الأسئلة التي طرحها النواب كانت حادة وواضحة للغاية“، مضيفًا أن“اللجنة ستقوم بمراجعة دقيقة لما ورد في المقابلة المسربة“.