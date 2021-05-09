الولايات المتحدة تدين اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في كربلاء

دانت الولايات المتحدة اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني برصاص مسلحين أمام منزله فجر الأحد في محافظة كربلاء.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان، إن ”الولايات المتحدة تدين وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني. إن تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمر غير مقبول بالمرة“.

وأضافت ”تُعَبِر الولايات المتحدة عن عميق تعاطفها مع أسرة الفقيد، بينما نواصل الوقوف إلى صف أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق“.

وقبل ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط الوزني.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن الأخير ”أكد خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أن قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة.. سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام“.

وأضاف ”المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل“.