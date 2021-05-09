بعد أسابيع على مقتل "ديبي".. جيش تشاد يعلن النصر على متمردي الشمال

أعلن جيش تشاد اليوم الأحد، انتصاره في معركته المستمرة منذ أسابيع مع المتمردين في شمال البلاد، والتي أدت إلى مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي في ساحة المعركة بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

ولم ترد جبهة التغيير والوفاق في تشاد المتمردة على طلب للتعليق.

وهناك اهتمام دولي كبير بالاشتباكات وعدم الاستقرار السياسي، إذ إن تشاد قوة رئيسية في وسط أفريقيا، وحليف قديم للغرب في مواجهة المتشددين الإسلاميين في أنحاء منطقة الساحل.

وهتفت حشود في العاصمة نجامينا اليوم الأحد، أثناء عودة جنود من خط الجبهة في رتل من الدبابات والمدرعات.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش أبكر عبد الكريم داود للصحفيين: ”العودة المظفرة للجيش إلى الثكنات اليوم تؤذن بانتهاء العمليات وانتصار تشاد“.

وفي قاعدة للجيش في نجامينا، جلس العشرات من المتمردين الأسرى في عرض أمام الصحفيين.

وعبر مقاتلو جبهة التغيير والوفاق الحدود من ليبيا في أبريل/ نيسان لمواجهة ديبي.

وقد أدى مقتله أثناء زيارته لقوات الجيش إلى إغراق البلاد في أزمة.