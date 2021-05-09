نتنياهو: لن نسمح بـ"زعزعة الأمن" في القدس.. وسنرد بقوة على أي عمل عسكري من غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ”لن يسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس“، متوعدا في الوقت ذاته بأن الجيش الإسرائيلي ”سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة“.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع في بلدية القدس، ”إنه لن يسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، ولن يسمح بالتوتر والعنف“، على حد تعبيره.

وأضاف: ”وأقول للفصائل الفلسطينية المسلحة، إن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل عدواني من قطاع غزة“، على حد قوله.

بدوره، أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن ”هناك جهدا موسعا من قبل حركة حماس في غزة لإشعال الوضع؛ لذلك نحن جاهزون على جميع الجبهات، وأنصح حماس ألا تجربنا“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، في وقت سابق من يوم الأحد، عن بدء إسرائيل مناورة ”تحاكي حربًا شاملة ضد حزب الله وحماس، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الجهات على إسرائيل“.

وتستمر صدامات القدس العنيفة لتدخل أسبوعا جديدا، دون أي إشارة لنهاية قريبة أو سيناريو للحل.

ودعت حركة حماس، الجمعة، الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة، إلى إعلان ”النفير العام“ في صفوفها، بعد تواصل التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى.

وقالت الحركة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها على الإنترنت، إن ”على الاحتلال الإدراك بأن المقاومة بكل مقدراتها تقف درعا صلبا في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى“.