تقرير: إسرائيل "المدججة بالسلاح" لن تشعر بالأمان إلا بـ"السياسة"

ألقت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، اليوم الأحد، الضوء على أفضل الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل والتي تتيح لها التمتع بالتفوق العسكري في المنطقة، لكنها شددت على أن هذه الترسانة ليست كافية، وأن السياسة وحدها هي التي ستعطي الأمان للدولة العبرية.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن تلك الأسلحة تشمل دبابة ميركافا التي انضمت للجيش الإسرائيلي عام 1979، لتحل محل الدبابات الأجنبية المعدلة بما فيها دبابات بريطانية وأمريكية والتي استخدمتها إسرائيل منذ إنشائها عام 1948، لافتة إلى أن ما يقارب من 1600 دبابة ميركافا من مختلف الأنواع دخلت الخدمة الفعلية ولا يزال هناك عدة مئات أخرى في الطريق.

وتشمل الترسانة -أيضا- مقاتلة F-15 الرعد التي يقودها نخبة من الطيارين ولا تزال الأكثر فتكًا في الشرق الأوسط.

ولفت تقرير ”ناشيونال إنترست“ إلى أن هذه المقاتلة توفر لإسرائيل العديد من القدرات الأساسية ولا تزال منصة قتالية جو- جو فعالة، متفوقة على جميع الطائرات المتاحة لأعداء إسرائيل، على الرغم من دخول مقاتلات يوروفايتر تايفون، وداسو رافايل الخدمة في المنطقة.

وأوضح تقرير المجلة أن الإسرائيليين عملوا طويلًا وبجد في تحويل مقاتلة F-15 إلى منصة هجومية فعالة بشكل غير عادي، قادرة على ضرب الأهداف بدقة، مشيرا إلى أن معظم المحللين يتوقعون أن تلعب طائرة F-15 دورا رئيسا في أي ضربة إسرائيلية ضد إيران، إلى جانب بعض المقاتلات الأخرى.

وجاء في التقرير أن الترسانة الإسرائيلية المتطورة تتضمن -أيضا- صاروخ أريحا 3 الذي يعد من أكثر الصواريخ الباليستية تطوراً في المنطقة ويستطيع ضرب أهداف ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وربما أمريكا الشمالية.

ونوه تقرير ”ناشيونال إنترست“ إلى أن أريحا 3 يضمن أن أي هجوم نووي ضد إسرائيل سيواجه انتقامًا مدمرًا خاصة أنه من غير المحتمل أن يتم تدمير سلاح إسرائيل بالضربة الأولى.

وتتضمن الترسانة أيضا غواصات دلفين التي حصلت إسرائيل على أول غواصة من فئتها عام 1958 بحسب التقرير الذي قال إنها لعبت عدة أدوار عسكرية مهمة، بما في ذلك الدفاع عن الساحل الإسرائيلي، والعمليات الهجومية ضد الشحن المصري والسوري.

وأضاف تقرير المجلة: ”تعتبر تلك الغواصة منصة فعالة لجميع أنواع المهام الأخرى التي يتطلبها الجيش الإسرائيلي فهي قادرة على الاستطلاع البحري، وإغراق سفن العدو أو اعتراضها بأي شكل آخر، وأيضًا على إيصال القوات الخاصة إلى سواحل العدو… وهذا يعني أن غواصة دلفين تمثل استثمارًا أمنيًا إسرائيليًا كبيرًا وواحدة من أكثر الأسلحة المميتة تحت سطح البحر في المنطقة“.

وقال تقرير ”ناشيونال إنترست“ إنه على الرغم من كل النجاح التكتيكي والعملي الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل لا تزال في وضع إستراتيجي محفوف بالمخاطر.

وتابع: ”إن عدم قدرة إسرائيل على تطوير علاقات طويلة الأمد ومستقرة وإيجابية مع جيرانها المباشرين والقوى الإقليمية والسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني أن تل أبيب لا تزال تشعر بعدم الأمان رغم هيمنتها على الأرض والجو والبحر.. والحقيقة أن التكتيكات والتكنولوجيات العسكرية مهما كانت فعالة ومثيرة للإعجاب، لا يمكنها حل هذه المشاكل… فقط السياسة تستطيع“.