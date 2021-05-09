"لوبينيون": أوروبا بحاجة لمزيد من التضامن لمواجهة انتهاكات أردوغان

رأت صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية أنّ على الاتحاد الأوروبي تغيير سياساته والتوجه نحو مزيد من التضامن مع دول الأعضاء التي تواجه انتهاكات تركية خطيرة.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة، أنّ ”اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي لم تتلقيا دعما كافيا عندما انخرطت أنقرة في استفزازات خطيرة، مشيرا إلى سفينة أبحاث النفط التركية أوريس رايس التي كانت مصدر توتر شديد مع اليونان عندما أرسلتها تركيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط“.

وقالت: إن ”العالم دخل حقبة جديدة في العلاقات الدولية حيث يتم التعبير عن ميزان القوى بين الدول أكثر فأكثر بوحشية ودون قيود، وفي هذا السياق المتصلب الملحوظ في جوارها المباشر يجب على أوروبا تغيير موقفها، بينما يحاول الجيران الأقوياء إنشاء مناطق نفوذ حصري ويمارسون سياسة الأمر الواقع في تحدٍ للقانون الدولي والاتفاقيات المتعددة الأطراف السابقة“، في إشارة ضمنية إلى تركيا.

وأضافت ”على الدول الأعضاء الأكثر تعرضًا للاستفزازات التي تحافظ على حدودها الخارجية أن تكون قادرة على الاعتماد على تضامن الجميع“.

وتابعت ”في شمال شرق أوروبا يتم تنفيذ الردع بشكل جماعي إلى حد كبير من قبل الدول الأوروبية تحت رعاية الناتو، لكن ما هو صالح في جانب واحد من القارة قد لا يكون ملائما في جنوب شرق أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث لم تتمكن اليونان وقبرص على الرغم من العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، من الاعتماد على أوروبا بالكامل في حين انخرطت تركيا بشكل متكرر في استفزازات خطيرة للغاية“.

وأشارت إلى ”الانتهاكات التركية ومنها التوغل في المجالات البحرية والجوية اليونانية والتنقيب غير القانوني في المناطق المتنازع عليها، وانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، واستغلال تدفقات الهجرة على الحدود البرية والبحرية اليونانية“.

واتهمت الصحيفة النظام التركي ”بالقيام بمجموعة من الإجراءات غير المقيدة التي من خلالها تحاول أنقرة تأكيد أنها قوة إقليمية ضد التوازنات السياسية والقانونية التي بُنيت بصبر لعقود من الزمن للحفاظ على الاستقرار في هذه الحدود الإستراتيجية لأوروبا“.

وبحسب التقرير، ”فقد كانت فرنسا الدولة الوحيدة التي أبدت دعمًا ملموسًا لليونان، وحشدت الموارد العسكرية إلى جانبها بالتالي خاضت مخاطر دبلوماسية لم يكن لدى شركائها الآخرين رد الفعل التضامني الذي يتوقعه المرء من أعضاء الاتحاد الأوروبي“.

وشدد التقرير على أنه ”مهما كانت أسباب الضعف والخوف من ردود أفعال الجالية التركية المستقرة في أوروبا أو اعتبار الحياد داخل الناتو أقوى من التضامن الأوروبي، أو النفور من استخدام القوة فإنه يعكس استقالة غير مقبولة بل وانتهاكا لروح المعاهدات ويُعدّ خضوعا للحقائق المنجزة للحكام المستبدين الجدد الذين تعتبر الوساطات بالنسبة لهم مجرد عمليات لا نهاية لها تسمح لهم بتجميد المزايا المكتسبة“.

ولفت إلى أنّه ”بينما يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز قدرته على العمل المشترك لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو في أفريقيا فإنه على الأقل أمر غير ملائم وصادم وغير مسؤول أن يتم تقويض التضامن الأوروبي عند حدود أوروبا ذاتها“، منوها إلى أنّ ”التضامن الأوروبي، والاعتماد على التصميم الدبلوماسي، هو شرط أساسي لبقاء أوروبا.“