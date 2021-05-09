إعادة انتخاب صادق خان رئيسا لبلدية لندن

أُعيد انتخاب صادق خان، رئيسا لبلدية لندن مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ليمنح بعض السرور لحزب العمال المعارض، الذي عانى سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في انتخابات محلية أخرى.

أطاح خان، الذي أصبح أول مسلم يرأس عاصمة غربية كبرى بعد النصر الذي حققه في 2016، أمس السبت بمنافسه الرئيسي ”شون بيلي“ مرشح حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفاز خان بنسبة 55.2% من الأصوات مقابل 44.8% لبيلي. وتحقق فوزه هذه المرة بفارق أقل من الأصوات مقارنة بانتصاره قبل خمس سنوات.

وقال خان، الذي ركزت حملته على توفير فرص العمل وتنشيط السياحة ”أشعر بتواضع جم من الثقة التي منحها سكان لندن لي لأواصل قيادة أعظم مدينة على وجه الأرض“، مضيفا ”أعد بأن أبذل قصارى جهدي لأساعد في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للندن بعد أيام الوباء الحالكة“.

وكان خان، البرلماني السابق الذي خلف جونسون في منصب رئيس بلدية لندن التي يسكنها حوالي تسعة ملايين نسمة، قد واجه انتقادات بسبب ارتفاع معدل الجريمة في العاصمة البريطانية، خاصة عمليات الطعن التي شارك فيها مراهقون.