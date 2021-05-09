باستثناء واحد.. لماذا غاب قادة الجمهوريات السوفيتية السابقة عن عيد النصر في موسكو؟

أحيت روسيا، اليوم الأحد، الذكرى الـ76 للنصر على القوات النازية من خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء وسط موسكو بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهد احتفال عيد النصر غياب كامل لرؤساء وقادة الجمهوريات السوفيتية السابقة باستسثناء رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، الذي كان وحيدا برفقة الرئيس بوتين على المنصة إلى جانب قدامى المحاربين السوفييت.

وجرت العادة أن يحضر العرض العسكري رؤساء وقادة الجمهوريات السوفيتية السابقة الذين على علاقة طيبة مع بوتين.

وشارك في العرض الذي يتزامن هذا العام مع تصاعد التوترات مع الغرب، أكثر من 12000 جندي وما يربو على 190 قطعة من العتاد العسكري، بينها قاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما حلقت نحو 80 طائرة عسكرية.

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كورونا ليس السبب

بعد تأجيل أكثر من شهر ونصف شهد احتفال روسيا بعيد النصر العام الماضي، الذي كان يعد ذروة انتشار فيروس كورونا في العالم، تواجد قادة بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والبوسنة والهرسك ومولدوفا وطاجيكستان وصربيا وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

في حين امتنع رئيس قرغيزستان السابق سورونباي جينبيكوف عن الحضور بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في الوفد القيرغيزي المرافق له إلى موسكو.

غياب الحليف لوكاشينكو المفاجىء

يبدو أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يعيش أوضاعا داخلية متأزمة منعته من السفر إلى موسكو إذ وقع، اليوم الأحد، مرسوما يسمح بنقل السلطات الرئاسية إلى مجلس الأمن في البلاد إذا قُتل أو كان غير قادر على أداء مهامه.

وفيما مضى، كانت السلطة تنتقل إلى رئيس الوزراء إذا شغر منصب الرئيس أو لم يكن قادرا على أداء مهامه وذلك حتى يؤدي رئيس جديد اليمين.

وكان لوكاشينكو أعلن فوزه بفترة جديدة في أغسطس/ آب الماضي في انتخابات قالت المعارضة إنها زُورت وشهدت العديد من الانتهاكات.

واعتقلت السلطات أكثر من 34 ألفا منذ بدء المظاهرات المنتظمة احتجاجا على فوز لوكاشينكو، والتي تمثل أكبر تحد حتى الآن لحكمه الذي بدأ قبل نحو 27 عاما.

استقالة الحليف باشينيان

منعت استقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان من منصبه تواجده في موسكو اليوم لأنه لا يملك صفة رسمية، إذ يمارس مهامه بالوكالة حتى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 20 يونيو /حزيران تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية.

ويواجه باشينيان دعوات للتنحي منذ توقيعه في نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقية سلام بوساطة روسية مع أذربيجان أنهت النزاع بين الخصمين اللدودين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

ودخلت أرمينيا في أزمة سياسية في أعقاب هزيمتها العسكرية أمام أذربيجان التي تلقت الدعم من تركيا.

وأثارت الهزيمة احتجاجات واسعة في هذه الدولة القوقازية الصغيرة الفقيرة الواقعة على حدود تركيا وإيران، بلغت ذروتها في فبراير/ شباط، مع اتهام باشينيان للقيادة العسكرية بالقيام بمحاولة انقلابية.

روسيا وجيرانها

تتهم الدول الغربية موسكو بأنها تسعى لتأسيس مجال نفوذ على حساب الدول المجاورة لها.

ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أدت شهية روسيا العسكرية والسياسية الواسعة لإثارة قلق البلدان على طول الحدود السابقة للاتحاد السوفييتي.

كما تواجه روسيا اتهامات بسعيها للاحتفاظ بحاجز من الدول الصديقة على طول حدودها، حيث كان هناك تدخل عسكري في دولة جورجيا في عام 2008، ثم في عام 2014 ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بالإضافة إلى مساندة زعيم بيلاروسيا، الذي واجه شهورا من الاحتجاجات في الشوارع.

واعتبر خطاب الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية اليوم الأحد، ردا على هذه الاتهامات.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/2255577737910471

وأكد بوتين أن روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية، مدينا عودة العالم إلى أيديولوجيات العنصرية و“الخوف من روسيا“.

وقال بوتين أمام مئات العسكريين ببزاتهم الرسمية في الساحة الحمراء: ”إن روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي، وفي الوقت نفسه سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة شعبنا“.

وأضاف أنه ”يتم تحديث“ أفكار النازية، منددا بعودة ”الخطابات العنصرية والتفوق القومي ومعاداة السامية وكراهية روسيا“.