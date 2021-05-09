رئيس البرلمان الإيراني يحذر فريق بلده في مفاوضات فيينا من "الخداع"

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، فريق بلده في مفاوضات فيينا الذي يقوده نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، مما أسماه بـ“خداع الأطراف المتفاوضة“.

وقال قاليباف في جلسة للبرلمان الإيراني: ”أحذر الفريق المفاوض من الخدع السابقة للأطراف المتفاوضة“.

وأشار إلى أن طهران ”تسعى عبر المفاوضات التي تجريها في فيينا ضمن الجولة الرابعة منذ يوم الجمعة الماضي، إلى الرفع الكامل والعملي للعقوبات الأمريكية“.

وتستمر المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، في فيينا بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إنه تم الاتفاق في محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 على رفع كافة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأوضح روحاني خلال اجتماعه مع مسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية أنه: ”تم الاتفاق على رفع كل العقوبات الرئيسية خلال مباحثات فيينا، لكن الاجتماعات مستمرة لحل بعض الجزئيات“.