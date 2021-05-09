الجيش الإسرائيلي يبدأ المناورة العسكرية الكبرى في تاريخه

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ، اليوم الأحد، المناورة العسكرية الكبرى في تاريخه، والتي تحاكي حربا شاملة وعمليات واسعة، بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده الأراضي الفلسطينية.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية، إن المناورة التي سيطلقها الجيش الإسرائيلي ستستمر لمدة شهر، وستحاكي حربا مع كل الجبهات، لافتة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قرر إجراء التمرين كما هو مخطط له رغم التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت القناة أن المناورة ”تهدق لإجراء تدريب بناء على قدرات هيئة الأركان العامة ونشاط القوات الخاصة، بالإضافة إلى الانتقال إلى الطوارئ، وإطلاق النار داخل المناطق المأهولة بالسكان، والتعرض لإطلاق وابل من الصواريخ“.

وأشارت إلى أنه ”سيتم تدمير بعض الصواريخ ضمن المناورة، من أجل محاكاة أضرار جسيمة قد تصيب مراكز المدن، بهدف التدرب على عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحرائق وغيرها“.

بدورها قالت القناة الـ13 العبرية، ”إن مناورات اليوم تحاكي حربا شاملة ضد حزب الله وحماس، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية“.