صحف عالمية.. إسرائيل "تحت الضغط" بسبب أحداث القدس.. والانسحاب الأمريكي يشعل العنف في أفغانستان‎

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد ملفات من أبرزها الأوضاع المشتعلة في القدس، والمسجد الأقصى، في ظل خطط إسرائيل لتهجير فلسطينيين مقيمين في حي الشيخ جراح.

كما سلطت الصحف الضوء على التفجيرات الدموية التي تشهدها أفغانستان، وخطط الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، إضافة إلى نجاح الولايات المتحدة في مصادرة شحنة أسلحة كبيرة بالمياه الدولية شمال بحر العرب.

أحداث القدس

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن إسرائيل تواجه ضغطاً دولياً متصاعداً لكبح جماح المستوطنين اليهود، وإيقاف خطط طرد سكان حي رئيسي في القدس الشرقية، تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة، امتدت إلى المسجد الأقصى في القدس.

وأِشارت الصحيفة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن أقوى حلفاء إسرائيل في العالم ”يشعرون بقلق عميق إزاء خطط طرد العديد من الأسر الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جراح منذ أجيال“.

وأضافت: ”آلاف من الشباب الفلسطينيين احتجوا بالقرب من التلال المحيطة بالمسجد الأقصى، وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق الحشود بعد الإفطار، وقال مسعفون إن نحو 200 فلسطيني أصيبوا، في حين أصيب 17 شرطياً إسرائيلياً“.

وتابعت: ”المستوطنون اليهود استهدفوا على مدار عقود حي الشيخ جراح، وهو حي عربي تسكنه الطبقة المتوسطة، يصل القدس الشرقية والقدس الغربية، بهدف تغيير هويته“.

وأوضحت الصحيفة: ”من المتوقع أن تصدر قريباً أحكام في القضايا التي تنظرها المحاكم منذ فترة طويلة، والمتعلقة بمصير العديد من المنازل الفلسطينية، حيث يتأهب المحامون الذين يمثلون الفلسطينيين لأحكام ستؤدي إلى تسليم منازل الفلسطينيين إلى المستوطنين اليهود“.

وأشارت إلى أن ”النزاع ينصب على ما إذا كانت تلك العائلات قد امتلكت المنازل قبل عام 1967، عندما كان الحي يخضع لسيطرة الأردن، أم أن الأرض كانت تابعة للوصاية اليهودية، بعد شرائها بشكل قانوني من عائلات عربية في 1876 إبان عهد الدولة العثمانية“.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله إن ”المملكة الأردنية قامت بتسليم وثائق تثبت أن العائلات الفلسطينية هي المالك الشرعي لمنازلهم التي يريد المستوطنون طردهم منها“.

استقرار أفغانستان

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية في تقرير لها أن العاصمة الأفغانية كابول شهدت أكثر التفجيرات دموية منذ شهور، بعد مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين، في انفجار وقع خارج مدرسة للبنات، عقب أسبوع على بدء انسحاب القوات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن عقيلة توكلي، إحدى المدرسات العاملات في المدرسة الأفغانية، قولها: ”لقد كان المشهد مثل يوم القيامة، شاهدته بعيني، هرعت التلميذات إلى المدرسة مرة أخرى بعد الانفجار، وهن في حالة بكاء وصراخ“.

وأضافت: ”حدة العنف في أفغانستان ارتفعت منذ بداية انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي، الناتو.. كان معظم العنف المتصاعد من جانب حركة طالبان ضد الحكومة الهشة“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول، إن ”طالبان نفت تورطها في الهجوم، وأدان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الجماعة العملية، إلا أن الرئيس الأفغاني أشرف غني حمّل الحركة المسؤولية واعتبر أنها مترددة في حل الأزمة الحالية بشكل سلمي وجذري“.

أسلحة في بحر العرب

سلطت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية الضوء على مصادرة الولايات المتحدة شحنة أسلحة كبيرة، كانت تمر عبر المياه الدولية في شمال بحر العرب، قبالة سواحل عمان واليمن.

وقالت الصحيفة: ”الغارة التي تمت على مركب شراعي مشتبه به، بواسطة الأسطول الخامس الأمريكي، حدثت في الفترة من 6 إلى 7 مايو الجاري، وتأتي في ظل التوترات المتصاعدة في اليمن، ومحاولة إيران لدعم الحوثيين.. مع ذلك، فإن تلك الأسلحة يمكن أن تكون تابعة لجماعات مسلحة في القرن الأفريقي“.

وأضافت: ”الأسلحة تضمنت صواريخ موجهة روسية الصنع متطورة مضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية، ومئات من بنادق رشاشة من طراز PKM، وبنادق قنص وقاذفات صواريخ، ومناظير بصرية متقدمة.. لا يزال المصدر الأصلي للأسلحة والوجهة المقصودة قيد التحقيق حاليا“.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”من غير الواضح هوية طاقم السفينة الشراعية (..) بعد تقييم صلاحية المركب للإبحار، تم إطلاق سراح الطاقم، لكن بالنظر إلى شحنة الأسلحة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، فإنه من المستبعد أن يكون الطاقم بريئاً تماماً“.