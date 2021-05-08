نجاد: إعادة العلاقات بين السعودية وإيران ستغير وجه المنطقة

رحب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، السبت، بأي خطوات تسهم في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية، معتبراً أن هذه العلاقات سوف تغير وجه المنطقة.

وقال في مقابلة صحفية نشرتها وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، ”إذا جلست إيران والسعودية وتركيا معاً وتوحدوا فإن وجه المنطقة بأسرة سيتغير إذا اعتمدنا القواسم المشتركة بين البلدان“، معتبراً أن المشاكل بين إيران والولايات المتحدة قابلة للحل.

وسخر نجاد من تصريحات الرئيس حسن روحاني التي قال فيها إن ”الولايات المتحدة والدول الغربية وافقوا على رفع العقوبات الرئاسية ضد إيران“.

وقال نجاد ”لقد سمعت هذا الحديث عدة مرات، لكن لم يكن هناك تغيير في الممارسة“.

وكشف نجاد معلومات عن تلقي المسؤولين في بلاده اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتفشى بشكل سريع بين الإيرانيين.

وقال نجاد إن ”المسؤولين أنفسهم تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وهم مرتاحون وليس لديهم أي اهتمام أو قلق تجاه ما يعانيه الشعب الإيراني“.

وأضاف نجاد الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل ”إن 450 شخصاً يموتون كل يوم بفيروس كورونا، ولم يتم إجراء أي تغييرات على الأساليب وهذا يجعل الجو العقلي والروحي للناس صعبًا“.

ولم يفصح نجاد عن هوية المسؤولين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقال ”أنتقد طريقة إدارة كورونا في إيران“، مبيناً إن ”أكثر من نصف العالم سيطر على الفيروس ويعيش حياة طبيعية خاصة في الشرق وأفريقيا، لكن عددًا من الدول لم تتمكن من السيطرة عليه، وإيران واحدة منها“.

ورفض نجاد الإجابة على سؤال بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال ”الجميع له حرية المشاركة في هذه الانتخابات“.