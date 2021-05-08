نقل شقيق نائب الرئيس الإيراني إلى سجن طهران المركزي

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، فجر الأحد، باعتقال رجل الأعمال، مهدي جهانغيري، شقيق إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونقله إلى أحد سجون العاصمة طهران.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني نقلاً عن مصادر خاصة قولها، إن ”مهدي جهانغيري تم اعتقاله ونقله إلى سجن طهران المركزي والمعروف باسم ”فشافویه“ جنوب العاصمة“.

وكان القضاء الإيراني أعلن في 26 من يناير/كانون الثاني الماضي، الحكم على شقيق النائب الأول للرئيس الإيراني بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة مالية بسبب تورطه بقضايا فساد مالي ومنها تهريب العملة الصعبة.

وجرى اعتقال مهدي جهانغيري من قبل قوات الحرس الثوري بمحافظة كرمان جنوب إيران في أيلول 2017، وجرى نقله إلى العاصمة طهران؛ بتهمة ”الفساد الاقتصادي“، ثم أفرج عنه بكفالة مالية بعدما قضى ستة أشهر خلف القضبان.

ووصف المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، مهدي جهانغيري بـ“المهرب المحترف“، مضيفاً إنه ”استحوذ على 607 ألف يورو مع 108 ألف دولار من العملات الأجنبية“.

وقال إسماعيلي ”كما قام باختلاس 26 مليار و 821 مليون ريال إيراني، بالإضافة إلى الاستحواذ غير القانوني على ممتلكات“، مبيناً إنه ”بالإضافة إلى فترة السجن ضد مهدي تم الحكم عليه بدفع غرامة 4 أضعاف قيمة العملة التي اختلسها من العملية المحلية“.

ومع الأخذ في الاعتبار فترة احتجاز مهدي جهانغيري التي دامت ستة أشهر، وكذلك خفض فترة العقوبة التي تتضمن الغرامة وفق قانون العقوبات الإيرانية، الذي يجعل أحد الأحكام واجبة التطبيق في مثل هذه الحالات، فمن المرجح أن تكون فترة السجن التي يجب أن يتحملها حوالي عامين، وفقاً لتقارير إيرانية.

وطالب النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، القوى السياسية في بلاده بعدم ”استغلال قضية شقيقه لأجندة سياسية“.