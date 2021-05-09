لتسريع محادثات فيينا.. إيران تلوح بإغلاق كاميرات "الوكالة الدولية" في منشآتها النووية

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، يوم السبت، إن بلاده ستقوم بإطفاء كاميرات المراقبة في المنشآت النووية اعتبارا من 24 أيار مايو الجاري، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا.

وأوضح ذو النوري، في حديث لوسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن إمكانية تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه ”وفقا لقانون رفع العقوبات الذي شرعه البرلمان الإيراني في كانون الأول ديسمبر الماضي، سيتم إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء العمل بالاتفاق النووي“.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، عباس عراقجي، قد ذكر في وقت سابق، أن طهران ستدرس إمكانية تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لزم الأمر.

وقال عراقجي إنه ”من المحتمل أن يتم تمديد مهلة الـ 3 أشهر في إطار التفاهم الذي تحقق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل فترة، حول إجراء زيارات التفتيش للمنشآت النووية الايرانية، ولكن نأمل التوصل لحلول قبل التاريخ المحدد لانتهائه“.

وأضاف النائب الإيراني المتشدد أنه ”بعد المصادقة على خطة البرلمان، توصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر علقت بموجبه إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، لكن في بعض المنشآت تعمل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون اتصال بالإنترنت لتقييم التزام إيران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015“.

وأشار ذو النوري إلى أن ”الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان خطوة نحو إعطاء الوقت للدبلوماسية“، مبيناً أن ”الجولة الرابعة من المحادثات الجارية حاليا في فيينا تمر بمرحلة حرجة للغاية“.

واستبعد المسؤول في البرلمان الإيراني ”حدوث تقدم بالمحادثات النووية كما يتم الحديث عنه“، مضيفاً أنه ”لم يحدث شيء جديد حتى الآن والمفاوضات تبدو طويلة، وسنقوم بإغلاق الكاميرات وإتلاف ما سجلته خلال الفترة الماضية“.

وقال ”إذا تم التوصل إلى أي اتفاق في فيينا، يجب أن يكون البرلمان على علم به، وإذا كان في إطار الاتفاق النووي ولم يُضَف إليه أي موضوع جديد، فلا يحتاج إلى موافقة البرلمان، لكن أي بند جديد يجب أن يقدم إضافة للاتفاق النووي ويجب أن يوافق عليه البرلمان“.

وتوصلت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 من شباط فبراير الماضي إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة الوكالة عمليات مراقبة محدودة في المنشآت النووية الإيرانية.

وتشترط إيران العودة إلى التزاماتها للاتفاق النووي مقابل رفع كافة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وبدأت طهران بخفض التزاماتها النووية في أيار مايو 2019، وقامت عملياً في الشهر الماضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة، ما أثار انتقادات الدول الأوروبية.