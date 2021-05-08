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إطلاق نار في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 22:03 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 22:20 GMT

إطلاق نار في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم إغلاق ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك بعد إطلاق نار مساء اليوم السبت. إصابة سيدة وطفلتها (3 سنوات) في إطلاق نار في تايمز سكوير بـ

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المصدر: فريق التحرير

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم إغلاق ميدان ”تايمز سكوير“ في نيويورك بعد إطلاق نار مساء اليوم السبت.

وأكدت مصادر في الشرطة أن سيدة وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات أصيبتا في إطلاق نار في تايمز سكوير.

وأشارت المصادر إلى أن الضحيتين تم نقلهما إلى مستشفى ”بلفيو“، وأنهما في حالة مستقرة.

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