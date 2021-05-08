إطلاق نار في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم إغلاق ميدان ”تايمز سكوير“ في نيويورك بعد إطلاق نار مساء اليوم السبت.

إصابة سيدة وطفلتها (3 سنوات) في إطلاق نار في تايمز سكوير بـ #نيويورك.. والشرطة تغلق الميدان بعد هروب المنفذ#إرم_نيوز #TimesSquare pic.twitter.com/oBbEmUATe3 — إرم نيوز (@EremNews) May 8, 2021

وأكدت مصادر في الشرطة أن سيدة وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات أصيبتا في إطلاق نار في تايمز سكوير.

Just was caught in the midst of this. Holy crap. Shooting in #timessquare 😣🥺 pic.twitter.com/nDCcUr2v97 — jyothsna bhat (@drmoonlight9) May 8, 2021

وأشارت المصادر إلى أن الضحيتين تم نقلهما إلى مستشفى ”بلفيو“، وأنهما في حالة مستقرة.