إطلاق نار في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم إغلاق ميدان ”تايمز سكوير“ في نيويورك بعد إطلاق نار مساء اليوم السبت.

وأكدت مصادر في الشرطة أن سيدة وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات أصيبتا في إطلاق نار في تايمز سكوير.

Just was caught in the midst of this. Holy crap. Shooting in #timessquare 😣🥺 pic.twitter.com/nDCcUr2v97

