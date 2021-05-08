إسرائيل.. هل ينجح منصور عباس في فرض شروطه على حكومة لابيد – بينيت؟

وضع النائب في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، زعيم حزب ”القائمة العربية الموحدة“، الفصيل الجنوبي للجناح الإسلامي في إسرائيل، عددا من المطالب كشرط لتأييد حكومة الوحدة التي يفترض أن تتشكل بالتناوب بين يائير لابيد، زعيم ”هناك مستقبل“ ونفتالي بينيت، زعيم ”يمينا“.

وذكرت ”القناة الإسرائيلية السابعة“، مساء اليوم السبت، أن من بين هذه الشروط، تولي نواب حزبه الأربعة مناصب مهمة، منها رئاسة عدد من لجان الكنيست، من بينها لجنة الداخلية واللجنة الاقتصادية، كما طالب بوضع حلول لأزمات المستوطنات البدوية في صحراء النقب، ولقضية الإسكان في المجتمع العربي.

وطالب النائب عباس بإلغاء قانون ”كيمنتس“ الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2017، ويستهدف هدم منازل العرب غير المرخص لها، فضلا عن وضع خطة خمسية اقتصادية تخص المجتمع العربي في إسرائيل، إضافة إلى خطة شاملة لمواجهة الجريمة المتفشية داخل هذا المجتمع الذي يشكل أكثر من 20% من تعداد السكان بالدولة العبرية.

وأشارت القناة السابعة إلى أنه مع تقدم المفاوضات الجارية بين عباس وبين قادة كتلة التغيير، أكد رئيس ”القائمة العربية الموحدة“ أنه لن يسمح بالمساس بقيم الدين والأسرة، ما يعني حرية التصويت داخل الكنيست على القوانين التي تمس بهذه القيم حال انضم لهذه الحكومة.

ونوهت القناة إلى أن تقدما تشهده المفاوضات نحو تشكيل حكومة لابيد – بينيت، ونقلت عن مصادر على صلة بالتطورات، أن الاتصالات الجارية بين الأحزاب التي تدعم هذه الحكومة بلغت مرحلة اللمسات الأخيرة، فيما تتركز الخلافات حاليا على توزيع الحقائب الوزارية.

ونقلت القناة عن نفتالي بينيت، زعيم ”يمينا“، أن الأجواء التي تدور خلالها المفاوضات هي أجواء إيجابية، وأن الخلافات تعد طفيفة، وكتب عبر حسابه على موقع ”الفيس بوك“، أنه ”من المبالغ فيه جدا أن يعتقد البعض إنني سأدفع ثمنا سياسيا باهظا من أجل تشكيل هذه الحكومة“.

وأضاف: ”هناك ملفات نوافق عليها وملفات أخرى لا نوافق عليها، لكن لدينا أسسا وموضوعات محددة لا يمكنني التنازل فيها، وخطوطا حمراء لن أتجاوزها“.

في غضون ذلك يواصل بينيت هجومه على حزب ”الليكود“، وعلى قائمة ”الصهيونية الدينية“، بعد اتهامه بالتسبب في إسقاط نتنياهو، ونقلت قناة ”أخبار 12“ والقناة السابعة عن مصادر مقربه منه، أنه لم يعد يحتمل ما يعتبره أكاذيب من جانب زعيم ”الصهيونية الدينية“ بتسلئيل سموتريتش ونواب ”الليكود“.

ويرفض بينيت المزاعم بأنه من تسبب في فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، ﷼لا سيما بعد رفض شركاء نتنياهو من ”الصهيونية الدينية“ أي تعاون من جانب النائب منصور عباس.

واعتبر بينيت أن من أسقط نتنياهو هو شريكه سموتريتش، وقال لمقربيه إن الأخير يحاول حاليا تحميله المسؤولية، الأمر الذي دفع قائمة ”الصهيونية الدينية“ للرد عليه بدورها، عبر بيان نقلته القناة السابعة، جاء فيه إن بينيت ”دخل في مغامرة متهورة وتفتقر إلى المسؤولية“.

وأضاف البيان أن بينيت ”يواصل السعي لتشكيل حكومة يسارية متطرفة، تضم مؤيدي الإرهاب، من أجل تحقيق حلم شخصي بتولي منصب رئيس الوزراء“ وفقا للهجة البيان.

وكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم حزب ”هناك مستقبل“ الوسطي الليبرالي، يائير لابيد، بتشكيل حكومة، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن فشل نتنياهو في حشد أغلبية 61 نائبا طوال المهلة التي امتدت 28 يوما.

وكان حزب لابيد قد حقق 17 مقعدا بالكنيست ليحل بالمركز الثاني بعد ”الليكود“ الذي حقق 30 مقعدا في آخر انتخابات أجريت في آذار/ مارس الأخير.