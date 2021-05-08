روحاني: تم الاتفاق على رفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أنه ”تم الاتفاق على رفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران“، مشيرا إلى أن ”مفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل“.

وقال روحاني، خلال اجتماعه مع مسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية: ”يدرك الأمريكيون والأوروبيون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015“.

وأضاف بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: ”لقد أعلنوا عن ذلك (رفع العقوبات) بكل صراحة، وتم الاتفاق على رفع كل العقوبات الرئيسية خلال مباحثات فيينا، والاجتماعات مستمرة لحل بعض الجزئيات“.

في سياق متصل، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، في تصريح صحفي عقب انتهاء جولة من محادثات فيينا، أنه ”من المحتمل أن يتم تمديد مهلة الـ 3 أشهر في إطار التفاهم الذي تحقق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل فترة، حول إجراء زيارات التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية“.

وبدأت إيران، يوم الجمعة، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1 في فيينا؛ بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه ”يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر ما إذا كانت واشنطن ستفي بالتزاماتها في الملف النووي أم ستواصل انتهاكها؟ فالمسؤولية تقع على عاتق واشنطن وليس طهران“.