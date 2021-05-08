"وول ستريت جورنال": القوات الأمريكية تبحث عن قواعد "بديلة" بعد الانسحاب من أفغانستان

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن المخططين العسكريين الأمريكيين يبحثون عن أماكن بديلة لنقل القوات والمعدات الأمريكية بعد مغادرة أفغانستان المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وتتراوح هذه الخيارات بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

ومع تكثيف الاستعدادات للانسحاب، يريد القادة العسكريون الأمريكيون قواعد للقوات والطائرات دون طيار والقاذفات والمدفعية لدعم الحكومة الأفغانية وإبقاء تمرد طالبان تحت السيطرة ومراقبة المجموعات المتطرفة الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وعسكريين أمريكيين قولهم، إن الخيارات التي يجري تقييمها تتراوح بين دول مجاورة وبلدان خليجية بعيدة وسفن بحرية في البحر.

وقالت الصحيفة إن بعض المسؤولين العسكريين وإدارة بايدن، يفضلون أوزبكستان وطاجيكستان، المتاخمتان لأفغانستان، لكن المسؤولين قالوا إن البصمة العسكرية الكبيرة لروسيا في المنطقة وتنامي الصين والتوترات بينهم وبين واشنطن تعقد خطط إنشاء قواعد في آسيا الوسطى.

وفي الأسبوع الماضي، سافر الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان سافر زلماي خليل زاد، إلى أوزبكستان وطاجيكستان، حيث ركزت مناقشاته على الجهود المبذولة للتوسط في السلام بين الفصائل الأفغانية قبل الموعد النهائي للانسحاب في 11 سبتمبر، وهو موضوع قال مسؤول أمريكي مشارك في المناقشات، إنه يثير قلق أوزبكستان وطاجيكستان، اللتين لا تريدان انتشار العنف.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم تقديم أي طلبات رسمية لإنشاء قواعد في آسيا الوسطى حتى الآن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ولا يزال البنتاغون يفاضل بين الإيجابيات والسلبيات، كما تشارك وزارة الخارجية والبيت الأبيض أيضًا في القرار.

وبين المسؤولون، أن العثور على أماكن استضافة معدات وقوات الولايات المتحدة قد يكون أمرًا صعبًا، لأن مسؤولي الإدارة يريدون مواقع قريبة من أفغانستان للقوات والطائرات دون طيار ومعدات الاستجابة السريعة الأخرى، في حالة (على سبيل المثال) هجوم على سفارتها في كابول.

وإذا تعذر الوصول إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، فإن المسؤولين الأمريكيين، بحسب الصحيفة، يتطلعون إلى خيارات ”ما وراء الأفق“ لدى حلفاء في الخليج العربي، حيث تستضيف بعض دوله حاليًا قوات أمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إمكانية نقل القوات إلى قواعد في آسيا الوسطى سيعيد الولايات المتحدة إلى الموقف الذي كانت عليه في السنوات الأولى من الحرب الأفغانية، في تلك الفترة، كانت الولايات المتحدة تحتفظ بقاعدتين في آسيا الوسطى، في كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، حيث تم استخدامها في عمليات أفغانستان، لكنها انسحبت من أوزبكستان في عام 2005 ومن قيرغيزستان بعد ما يقرب من عقد من الزمان، بعد أن ضغطت مجموعة إقليمية بقيادة روسيا والصين على الولايات المتحدة لسحب قواتها من المنطقة.

وساءت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة من نواح كثيرة منذ ذلك الحين، وكذلك العلاقات بين واشنطن وبكين، ووفقا لمسؤولين أمريكيين وأجانب، إنهم لا يزالون يؤيدون الولايات المتحدة في تلك المصلحة المشتركة بإحلال الاستقرار في المنطقة، كما أن دول آسيا الوسطى تريد أيضًا توازنًا مضادا لنفوذ روسيا والصين.