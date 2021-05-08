أمريكيون بملابس عمال المطار.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال سليماني (فيديو)

كشف تقرير استقصائي لموقع ”ياهو نيوز“ عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، التي جرت بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع يناير 2020.

وجاء في التقرير، المنشور اليوم السبت، أن القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي خططت واغتالت الجنرال سليماني بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشار إلى أن عملية استهداف سليماني شهدت مشاركة 3 فرق من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، المعروفة باسم ”قوة دلتا“، حيث حضر عناصر هذه القوات في مطار بغداد، وارتدى بعضهم ملابس تنكرية، بما في ذلك زي عمال المطار، واتخذوا مواقعهم في المباني القديمة أو السيارات المركونة على جانب الطريق.

وبحسب التقرير الاستقصائي الذي استند إلى تصريحات من 15 مسؤولًا أميركيًا حاليًّا وسابقًا، فقد تمركزت فرق القناصة الثلاثة بطريقة شكلت مثلثًا على بعد خمسة إلى تسعمائة متر من ”منطقة القتل“، أي عند مغادرة سليماني مطار بغداد الدولي.

وأضاف التقرير أن القوات الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية بإغلاق الجزء الجنوبي الشرقي من مطار بغداد بسبب التدريبات العسكرية، لافتا إلى أن قيادة القوات الخاصة وقوات الدعم في السفارة الأمريكية ببغداد حضرت في تلك الليلة، وشاهدت الأحداث مباشرة من خلال كاميرا أحد القناصين.

وأكد تقرير ”ياهو نيوز“ أن وحدة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق (STJ) ساعدت أيضًا القوات الأمريكية في توفير المعلومات المحلية، وكذلك تحديد هوية قاسم سليماني عن كثب.

وإضافة إلى الفرق المستقرة على الأرض، حلقت فوق المنطقة 3 طائرات مسيّرة أمريكية، اثنتان منها مسلحتان بصواريخ ”هيلفاير“.

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري أميركي، أن سليماني غيّر هاتفه المحمول ثلاث مرات في الساعات الست التي سبقت مغادرته مطار العاصمة السورية دمشق. ومع ذلك تمكنت القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات الإسرائيلية في تل أبيب من تتبع وتحديد أرقام هواتف سليماني.

وحول لحظة استهداف سليماني، أشار التقرير إلى أن سيارتين كانتا تقلان سليماني ورفاقه قد دخلتا المنطقة المحددة خارج مطار بغداد، فيما أطلقت إحدى الطائرات المسيرة الأمريكية صاروخين على سيارة سليماني.

وأوضح أن سائق السيارة الثانية كان يحاول الهرب عبر الضغط على الوقود بسرعة، ولكن بعد أن قطع نحو 100 متر، فتحت ”قوات دلتا“ النار على السيارة، وأُطلق صاروخ آخر على السيارة الثانية عبر طائرة مسيّرة أيضًا.

ورأى التقرير أن عملية اغتيال سليماني كانت من أهم قرارات السياسة الخارجية لإدارة ترامب، والتي ستستمر آثارها لسنوات، وربما هي من شكلت الأجواء الاستراتيجية التي يواجهها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حاليًا في المنطقة.

ونشر موقع ”ياهو نيوز“ مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني بخصوص عملية اغتيال قاسم سليماني، حيث ظهر في مقطع الفيديو العديد من مسؤولي إدارة دونالد ترامب، من بينهم نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض آنذاك فيكتوريا كوتس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

يُذكر أن عملية استهداف قاسم سليماني أسفرت أيضا عن اغتيال نائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، فيما تسببت الحادثة في تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن.