إثيوبيا: موقف السودان من سد النهضة والحدود يخدم مصلحة طرف ثالث

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ”دينا مفتي“، اليوم السبت، إن موقف السودان من سد النهضة ومسألة الحدود لا يمثل مصالح شعب السودان، بل يخدم مصلحة طرف ثالث.‎

جاءت تصريحات مفتي خلال إحاطة صحفية لوسائل الإعلام الدولية في أديس أبابا حول القضايا الراهنة في البلاد، ومنها مفاوضات سد النهضة، والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، والانتخابات المقبلة.

وقال المسؤول الإثيوبي: ”إن بناء السد وملئه سيتم وفقًا للجدول الزمني المحدد“، مضيفًا أن ”موقف إثيوبيا ثابت من استخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف، مع عدم التسبب في أي ضرر بالغ لدول المصب“.

وأكد أن إثيوبيا ملتزمة بتطبيق شعار ”الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية“ بالنسبة لمفاوضات سد النهضة، وأن ”السودان ومصر يقومان بتدويل ملف السد بلا داعٍ“، وفق تعبيره.

وتحدث السفير دينا عن بعض التنازلات التي قدمتها إثيوبيا لضمان نجاح المفاوضات، مثل الرغبة في تبادل البيانات وتوسيع دور المراقبين حتى يتمكنوا من تقديم آرائهم، والتشاور بشكل منفصل مع الأطراف المفاوضة.

وبشأن الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، أدان المتحدث ما أسماها ”الأعمال العدائية للقوات السودانية باعتدائهم على الإثيوبيين، والتي تتعارض مع العلاقة الأخوية القائمة بين شعبي البلدين“.

وقال إن ”آليات حل النزاعات الحدودية الحالية، بما في ذلك أعمال مختلف اللجان الحدودية المشتركة، كان من الممكن أن تحل المشكلة سلميا“، وأعرب عن ”استعداد إثيوبيا لحل المشكلة وديًا“.