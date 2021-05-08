"واشنطن بوست": رحيل إدريس ديبي يبدل طبيعة الحكم العسكري في تشاد

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي في إبريل/ نيسان الماضي في ساحة المعركة لم يكن موتا شائعا لأي زعيم دولة في العصر الحديث وهو ما يعيد تسليط الضوء على اعتبار تشاد دولة حروب بلا نهاية يسكنها مقاتلون شرسون.

واعتبرت أن ”تشاد بلد تدار فيه السياسة بالأسلحة، حيث إن عسكرة تشاد هي نتاج تاريخ من التمردات والقمع، لعبت فيه البلدان المجاورة والقوة الاستعمارية السابقة، فرنسا دور رئيس“.

وأضافت الصحيفة أن ديبي جعل من نفسه حليفًا عسكريًا لا غنى عنه للغرب، حيث كان يدرك جيدًا أن بقاءه السياسي يعتمد على باريس وواشنطن بقدر ما يعتمد على الداخل.

تحولات في مسيرة ديبي

أشارت الصحيفة إلى أن ديبي سلك مسارا متعرجًا في طريقه السياسي العسكري، بفترات شهدت انضمامه ما بين القوات الحكومية فترة والمتمردين فترة أخرى، وقالت إن مثله مثل العديد من الجنود التشاديين، تلقى ديبي بعضًا من تدريباته في فرنسا.

وعندما عاد ديبي، برخصة طيار محترف حصل عليها من فرنسا، عام 1976، دعم في البداية الرئيس فيليكس مالوم، الجنرال الذي قام بانقلاب قبل ذلك التاريخ بعام وعندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 1979، انضم إلى فصيل حسين حبري المتمرّد، الذي عارض زعيمًا متمردًا آخر، جوكوني عويدي.

وفي 7 يونيو/حزيران 1982، قاد إدريس ديبي قوات حسين حبري المتمردة حيث سيطروا على العاصمة التشادية نجامينا.

وتم تعيين ديبي قائدا عاما للقوات المسلحة الوطنية التشادية، حيث ترك بصماته في القتال إلى جانب الجيش الحكومي، وهزم القوات الموالية لليبيا في شمال تشاد في عام 1983.

ورأت الصحيفة أن ”تحية وداع ديبي تعمدت إخفاء الجوانب الأقل شهرة في مسيرته العسكرية، والتي شهدت قيادته الجيش لتنفيذ عمليات قمع وحشية بين عامي 1983 و1985 ضد حركات الدفاع عن النفس، المعروفة باسم كودو، التي تشكلت في جنوب تشاد“.

بعد سنوات من الضغط في تشاد وخارجها، تمت محاكمة حسين حبري وإدانته أخيرًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب ولكن ديبي تجنب بمهارة الخضوع للاستجواب.

وتحدثت الصحيفة عن مهارات ديبي في الوصول إلى الحكم والاحتفاظ به، ففي عام 1990، نجح في تولي السلطة بفضل دعم كل من السودان وفرنسا، اللتين تخلتا في النهاية عن حليفها حبري، الذي اعتقدا أنه أصبح قريبًا جدًا من الولايات المتحدة، كما أقام ديبي علاقات في مدرسة الحرب (L’Ecole de Guerre) ، وهي مؤسسة للتعليم العالي العسكري في باريس، في عام 1985، وخدم ذلك حياته السياسية اللاحقة بشكل جيد.

ديبي لا غنى عنه لفرنسا وأمريكا

وقالت الصحيفة إن التعاون العسكري الفرنسي التشادي تأسس في عام 1986 عند بدء ”عملية ابيرفييه“ التي انتهت في عام 2014 لتحل محلها -بين عشية وضحاها- عملية برخان وهي قوة ضخمة لمكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء.

وذكرت الصحيفة أن خلال هجمات المتمردين على العاصمة في عامي 2006 و2008، تدخل الجيش الفرنسي سرا ولكن بشكل فعال لإنقاذ ديبي ونظامه.

وفي عام 2021 تم تحويل موارد عملية برخان عن هدفها وهو ”الحرب على الإرهاب“، لتقديم المساعدة لجيش ديبي في شكل مراقبة ودعم لوجستي.

وتمكن ديبي من تصوير نفسه إستراتيجيا سياسيا بارعا، وحليفًا لا غنى عنه لكل من فرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء ما جعل تشاد قوة إقليمية ناشئة، بينما غض حلفاء تشاد الطرف، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ولكن أيضًا عن الانتهاكات التي ارتكبها جيش ديبي ضد المدنيين، في كل من تشاد والدول الأخرى التي تدخل فيها، بحسب الصحيفة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ”نجل (محمد إدريس ديبي نجبل الرئيس الراحل تولى السلطة بصفته رئيسا لمجلس عسكري انتقالي من أفراد عسكريين كانوا مقربين من الرئيس السابق، ولكن رفض التشاديون الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على (الانقلاب العسكري)، يقول بأن تشاد لن يكون مصيرها أن تبقى دولة محاربين بل إن هناك بدائل سياسية مدنية تتشكل“.