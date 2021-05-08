الشرطة: متشددون إسلاميون وراء الهجوم على رئيس المالديف السابق

قالت أسرة رئيس المالديف السابق محمد نشيد، اليوم السبت، إنه استعاد وعيه بعد جراحة أنقذت حياته، في حين اعتقلت الشرطة اثنين على صلة بانفجار قالت إنها تتعامل معه على أنه هجوم إرهابي استهدفه.

وأصيب نشيد، رئيس الحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم ورئيس البرلمان الحالي، بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة أثناء مغادرته منزل عائلته في العاصمة ماليه، يوم الخميس.

وأعلنت الشرطة ومسؤولو الادعاء، اليوم السبت، اعتقال رجلين لهما صلة بمتطرفين إسلاميين فيما يتعلق بالانفجار.

وقال المدعي العام حسين شاميم للصحفيين: ”بحسب من ألقي القبض عليهما حتى الآن والمعلومات المتوفرة لدينا، هناك صلة بالتطرف“.

وأضاف أن رجلا ثالثا مطلوبا لصلته بالهجوم، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أن عدة أشخاص آخرين ضالعون في التخطيط والتفجير.

وبعد وقف اتصاله بأجهزة الإنعاش، قال نشيد على تويتر: ”أنا بخير“، بحسب تغريدة لشقيقته نشيدة ستار.

ونشيد هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في المالديف، وكان قد حذر مرارا من وجود جماعات متطرفة في البلاد.