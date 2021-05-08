تركيا تبدي غضبها من إسرائيل بسبب الأقصى دون التلويح بقطع العلاقات القوية

أبدت تركيا غضبها إزاء الاشتباكات الأخيرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس دون أن تصل إلى حد التلويح بقطع العلاقات بينها وإسرائيل.

واتهمت تركيا إسرائيل بإطلاق العنان ”للإرهاب“ ضد الفلسطينيين بعدما هاجمت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية الشبان الفلسطينيين في المسجد الأقصى، الجمعة.

وجاءت الاشتباكات في ثالث أقدس المواقع الإسلامية وفي محيط القدس الشرقية، والتي أسفرت عن إصابة 205 فلسطينيين و17 من أفراد الشرطة، وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازل مقامة على أراض يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها، بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

وانتقد عدد من المسؤولين الأتراك إسرائيل ودعوا الدول الأخرى إلى التنديد، بينما حث بيان لوزارة الخارجية إسرائيل على ”الإنهاء الفوري لموقفها الاستفزازي والعدائي والتصرف بعقلانية“.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر: ”عار على إسرائيل ومن يلتزم الصمت في وجه الهجمات المشينة“.

وأضاف كالين: ”ندعو الجميع للوقوف في وجه سياسات الاحتلال والعدوان لدولة الفصل العنصري هذه“، حسب تعبيره.

أما مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا فخر الدين ألتون فقال للتلفزيون الرسمي إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وستدفع الثمن.

وأضاف ألتون: ”مهاجمة أبرياء أثناء صلاتهم إرهاب واضح.. نرى أن هذه الهجمات على الفلسطينيين انتهاك لأهم حقوق الإنسان الأساسية“.

وشهدت السنوات الماضية خلافا مريرا بين الحليفين السابقين تركيا وإسرائيل، رغم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية القوية.

وتبادل الطرفان طرد سفيريهما في عام 2018.

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ”كان“ أفادت في نيسان/أبريل الماضي أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس تلقى دعوة رسمية نادرة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لحضور مؤتمر سيعقد في حزيران/يونيو في أنطاليا.

ووفقا للتقارير فإن الدعوة تهدف لمحاولة التقارب مع إسرائيل على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صرح الشهر الفائت خلال مقابلة مع صحيفة (خبر ترك) أنه سيطرأ تغيير في السياسة من جانب إسرائيل، نحن سنكون مستعدين للنظر بالتغيير في السياسة من جانبنا أيضا. يوجد لدينا حاليا علاقات اقتصادية، لكن بقية العلاقات ستحتاج إلى تنفيذ خطوات بهدف تصحيحها“.