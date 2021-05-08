الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التوتر في القدس و"محاسبة الجناة"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إلى التحرك ”بشكل عاجل“ لخفض التوتر في القدس، بعد المواجهات العنيفة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وجاء في البيان: ”العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف.. الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس“.

وجرح أكثر من 220 فلسطينيا وستة من رجال الشرطة الإسرائيلية الجمعة معظمهم في باحة المسجد الأقصى في أكبر اشتباكات في السنوات الأخيرة في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف البيان: ”يجب على القادة السياسيين والدينيين وفي المجتمع من جميع الأطياف التحلي بضبط النفس والمسؤولية والقيام بكل ما هو ممكن لتهدئة هذا الوضع المتفجر“.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي إن ”طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس الشرقية مقلق للغاية“.

وحذر المتحدث من أن ”تلك الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض“.