موقع إيراني: رئيسي حسم أمره وقرر الترشح للانتخابات الرئاسية

أفاد موقع إخباري إيراني مقرب من معسكر التيار المتشدد، اليوم السبت، بأن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي حصل على ضوء أخضر من مكتب المرشد علي خامنئي للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو المقبل.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن ”إبراهيم رئيسي حصل على إذن من المرشد الأعلى علي خامنئي للترشح للانتخابات الرئاسية“، مضيفا أن ”رئيسي حصل على رخصة قبل أسبوعين“.

وأضافت المصادر: ”قبل أسبوعين وخلال حفل إفطار، كان المرشد علي خامنئي قد دعا رئيسي له، وقد امتنع الأخير بدافع التواضع عن الحديث مباشرة مع خامنئي بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وتابعت المصادر أنه ”بعد انتهاء الاجتماع، وعند خروج رئيسي من مكتب خامنئي، خاطب إبراهيم رئيسي، علي أصغر حجازي، أحد كبار أعضاء مكتب خامنئي، وقال: ما خطتي لخوض الانتخابات؟ هل لديك نصيحة؟ ماذا علي أن أفعل؟“.

وأوضح: ”أجاب حجازي (الشخص المتنفذ في مكتب خامنئي)، أن المشاركة في الانتخابات مثل انتخابات 2017، فليست هناك أي مشكلة، وبعد هذا الاجتماع توصل رئيسي إلى نتيجة نهائية لخوض الانتخابات“.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني المقرب من معسكر المتشددين، محمد صادق الحسيني، في تغريدة عبر حسابه عبر ”تويتر“، ”بعد إجماع الأصوليين (التيار المتشدد) على رئيسي، تأكد أن الأخير حسم أمر ترشحه للرئاسة“.

وأضاف ”إن خطوة رئيسي هذه جاءت بعد تلقيه ضوءا أخضر بعدم وجود مانع لترشحه، وإنه حضر أحد معاونيه لخلافته (لرئاسة السلطة القضائية) في حال فوزه“.

وترشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في نيسان/أبريل 2017، وحصل على ما يقارب من 16 مليون صوت، وكان أحد أبرز منافسي الرئيس الحالي حسن روحاني، وتمكن الأخير من الفوز بولاية ثانية.

وفي 7 آذار/مارس 2019 أصدر خامنئي حكما عين بموجبه إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام.