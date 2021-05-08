التحالف يوضح تفاصيل هجوم استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، اليوم السبت، إن هجومًا استهدف قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف جنودًا أمريكيين، تم بطائرات مسيّرة.

وكان مصدر أمني عراقي، قال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، فجر اليوم السبت، إن قاعدة عين الأسد غرب البلاد، تعرضت لقصف بصواريخ نوع كاتيوشا، لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية“.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل وين ماروتو:“إن طائرات مسيّرة هاجمت، اليوم السبت، قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية في محافظة الأنبار غرب العراق“.

وأضاف الكولونيل وين ماروتو في منشور على تويتر إنه“يجري التحقيق في الأمر، لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم، الساعة 0220 بالتوقيت المحلي، وإلحاقه ضررًا بحظيرة طائرات“.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف، والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا أمريكيين.