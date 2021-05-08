صحف عالمية: خامنئي يناور بالمفاوضات النووية.. والهند في مأزق

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت العديد من الملفات والقضايا، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران.

كما أبرزت بعض الصحف الإجراءات التي اتخذتها ولايات هندية في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأخيراً رغبة الصين في تعزيز نفوذها العسكري في أفريقيا.

المفاوضات على المحك

ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية أن هناك تساؤلات حول مفاوضات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والسرعة التي ترغب من خلالها واشنطن وطهران في الوصول إلى نتيجة، قبل موعدين بارزين، هما 21 مايو الجاري، ثم 18 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته السبت على موقعها الإلكتروني: ”في 21 مايو ينتهي الاتفاق المؤقت المستمر لمدة 3 أشهر، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح المفتشين الدوليين كل السلطات للاطلاع على المواقع النووية الإيرانية“.

وأضافت الصحيفة: ”أما في الـ18 من يونيو المقبل فسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يتوقع كثيرون أن يفوز المتشددون بالرئاسة على حساب الإصلاحيين، وبالتالي ستخسر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شركاء أكثر استعداداً للحوار وإبرام اتفاقات“.

وتابعت الصحيفة: ”كل الأطراف تريد الوصول إلى اتفاق قبل التاريخين السابق ذكرهما، حيث يمكن أن يساعد ذلك الإصلاحيين بالتمسك بالرئاسة في طهران، وهو الأمر الذي من المؤكد أنه يكون محل تشجيع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

وأوضحت الصحيفة: ”المرشد الإيراني علي خامنئي ربما تكون له خطط أخرى.. بعد الجولة الأخيرة من المباحثات، أرسلت روسيا والصين رسائل إيجابية للغاية، بأن 70% من الأمور تم التوافق عليها بين إيران والولايات المتحدة.. الانفراج يبدو في الأفق، لكن الرئيس حسن روحاني ليس هو صانع القرار في طهران، بل المرشد خامنئي، الذي ربما لا يريد الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية، كي لا يعزز فرص الإصلاحيين على حساب المتشددين“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: ”ربما لا يتم الوصول إلى اتفاق من الأصل، وأن خامنئي يتفاوض من أجل إضعاف المقاومة الغربية للانتهاكات الإيرانية، واستغلال عدم الوصول إلى اتفاق في إلقاء المزيد من اللوم على روحاني ومعسكر الإصلاحيين.. في كل الأحوال فإن واشنطن أكدت استعدادها للوصول إلى اتفاق قبل 21 مايو، ويبقى السؤال ما إذا كان خامنئي يريد ذلك الآن“.

مأزق الهند

أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية بأن العديد من الولايات الهندية فرضت قيوداً على العمل والسفر، في محاولة للمساعدة على إبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع عدم وجود خيار الإغلاق الكامل على الطاولة، حيث تخشى الحكومة إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد المتعثر بالفعل.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”مددت حكومات الولايات الهندية إجراءات الإغلاق، وفرضت قيوداً جديدة الجمعة، حيث تحاول السلطات كبح جماح الانتشار الشرس والسريع لوباء كورونا، الذي أنهك نظام الرعاية الصحية الهندي بشدة“.

وأضافت: ”بدأ عدد الحالات الجديدة في التراجع ببعض المناطق الأسوأ تضرراً في الهند، ومن بينها العاصمة نيودلهي، وولاية ماهاراشترا، ومومباي، ولكن بعض الولايات لا تزال تشهد انتشاراً سريعاً“.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”تشعر الحكومة المركزية في الهند بالتردد في فرض قيود للسيطرة على الوباء على مستوى البلاد، خشية أن تتسبب في مزيد من الضرر للاقتصاد المتعثر بالفعل“.

توسع صيني عسكري

ونقلت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية عن قائد عسكري أمريكي قوله إن الصين تتطلع لإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، واحدة على الساحل الأفريقي الغربي لتعزيز قواتها البحرية.



وأضاف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند: ”بكين تريد ميناء لاستضافة غواصات أو حاملات طائرات في غرب أفريقيا، وتواصلت مع دول شمال وجنوب الساحل الغربي الأفريقي بهذا الخصوص“.

وتابع: ”تتفوق الصين على الولايات المتحدة في عدد من الدول الأفريقية.. ستؤدي مشروعات الموانئ والمساعدات الاقتصادية إلى وصول أكبر للصينيين في المستقبل.. إنهم يضعون رهانات كبيرة على أفريقيا“.

واختتمت الصحيفة قائلة: ”تم افتتاح أول قاعدة بحرية صينية في الخارج منذ 4 سنوات في جيبوتي، في القرن الأفريقي، وتقوم بتعزيز قدرتها الاستيعابية بانتظام“، لافتة إلى تصريحات لتاونسند، قال فيها إن ”هناك ما يقرب من ألفي جندي في القاعدة، من بينهم المئات من رجال الأمن البحري“.