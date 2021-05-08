قائد بالحرس الثوري: بعض المسؤولين الإيرانيين أراد التفاوض مع أمريكا بشأن داعش

كشف النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال يد الله جواني، إن بعض المسؤولين الإيرانيين أرادوا التفاوض مع الولايات المتحدة عندما ظهر تنظيم داعش وسيطر على مساحات واسعة من العراق في عام 2014.

وقال الجنرال جواني في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، مساء الجمعة، ”بعض مسؤولينا، الذين يعتبرون الجمهورية الإسلامية في موقف ضعف، أرادوا الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تنظيم داعش“.

وأضاف إن ”أمريكا التي أوجدت تنظيم داعش ودعمته، بعثت برسالة عبر سفارتها في بغداد إلى إيران، بأننا مستعدون للتفاوض مع إيران من أجل التعاون المشترك معاً لمواجهة تنظيم داعش“ وفق قوله.

وأوضح إن ”المرشد علي خامنئي الذي كان في حينها يجري عملية في أحد مستشفيات طهران، أشار بعد خروجه من المستشفى إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين رأى أن الجمهورية الإسلامية في موقف ضعيف، لكنه أكد إن الولايات المتحدة تقف وراء فتنة تنظيم داعش“.

وكان خامنئي قد أجرى عملية جراحية في أيلول/ سبتمبر 2014، لزراعة البروستات في أحد مستشفيات العاصمة طهران، وصفت بـ“الناجحة“.