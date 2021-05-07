إيران.. قتيلان من الباسيج بينهما قائد عسكري في مواجهة مسلحة جنوب شرق البلاد

قُتل قائد عسكري وعنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، خلال مواجهة مسلحة في مدينة ”نيكشهر“ التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وقال قائد قوات الباسيج في مدينة نيكشهر، علي أكبر صفوي، لوسائل إعلام محلية إيرانية، إن ”اشتباكات اندلعت بين مسلحين وعناصر من قوات الباسيج في هذه المدينة، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين منهم“.

وأضاف صفوي أن ”خدا بخش غريب، قائد قاعدة قوات الباسيج بمنطقة هيجان في مدينة نيكشهر، والعنصر مسلم در زاده، قُتلا في المواجهة مع المسلحين“.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وعادة ما يشن تنظيم جيش العدل البلوشي هجمات ضد القوات الإيرانية في إقليم سيستان وبلوشستان، وتعتبر طهران هذا التنظيم ”منظمة إرهابية“.

ويؤكد التنظيم أنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية، ويواجهون تمييزا ممنهجا، كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي، وتتزايد معدلات البطالة والفقر في صفوف سكان هذه المناطق.