هل يُرفض ترشح نجاد للانتخابات الرئاسية الإيرانية للمرة الثانية؟

أفاد تقرير إخباري إيراني بأن مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهو اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يتجه لرفض ترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

جاء ذلك بعدما صرح المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي، مساء الجمعة، أن ”الأشخاص الذين ترشحوا في الدورات السابقة وتم رفض ترشيحهم لن يتم السماح لهم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل“.

ووفق موقع ”آزادي“ الإصلاحي الإيراني، فإن حديث خدايي موجه للرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي يعتزم الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المتحدث، في مقابلة تلفزيونية، لدى سؤاله عن الأشخاص الذين رفض ترشيحهم في الدورات الانتخابية السابقة: ”أولئك الذين لم يوافق مجلس صيانة الدستور على مؤهلاتهم يجب ألا يعيدوا التسجيل مرة أخرى؛ لأنهم سيواجهون الرفض“.

وكان المجلس رفض ترشيح نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية العام 2017.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 11 من أيار/مايو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات في 18 من حزيران/يونيو المقبل.

ومجلس صيانة الدستور يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، المقرب من المرشد علي خامنئي، وهو لجنة تعنى بدراسة أهلية المرشحين والمصادقة عليهم ورفضهم.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد عضو البرلمان عن التيار المتشدد علي رضا زاكاني أن مجلس صيانة الدستور لن يوافق على ترشيح أحمدي نجاد، متوقعا أن يتم كذلك رفض ترشيح الجنرال سعيد محمد من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء للحرس الثوري، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري.