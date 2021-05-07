أوغلو: تركيا مستعدة لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية مع مصر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تركيا مستعدة لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية مع مصر“، وفق وكالة ”الأناضول“ الرسمية.

وكان أوغلو، ذكر، أمس الخميس، أن“اللقاءات مع مصر ستستمر خلال الفترة المقبلة حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيع العلاقات.

وأوضح أن“لقاء الوفدين التركي والمصري في القاهرة، جاء بناءً على دعوة الجانب المصري، وأنه يعد بمثابة لقاء استكشافي“.

وأشار إلى أن“اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وتم خلاله تناول ما يمكن فعله في سبيل تحسين العلاقات بين الجانبين“.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن“الوفدين تناولا أيضًا قضايا إقليمية تهم البلدين، مثل: سوريا، وليبيا، والعراق، وشرق المتوسط“، مؤكدًا أن“اللقاءات مع مصر ستستمر خلال الفترة المقبلة حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيع العلاقات“.