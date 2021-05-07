أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون إيران بمحاكمة علنية للمتورطين بإسقاطها

طالبت مجموعة من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين قرب طهران، مطلع يناير من العام الماضي، السلطات القضائية بإجراء محاكمة علنية للمتورطين بإسقاط الطائرة، وفق ما ذكره موقع صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية.

وذكرت العائلات في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه“على السلطات الإيرانية توفير حرية الوصول إلى القضية لمحامي العائلات، وعقد محاكمة للجناة الرئيسين في الحادثة بشكل علني، وبحضور ذوي الضحايا ومحاميهم“.

وأضاف البيان أنه“بناءً على نفس الإخطارات المرسلة إلى العائلات الثكلى، تم استدعاء 10 متهمين، وصدر أمر تقييدي، كما صدر قرار بعدم ملاحقة بعض المتورطين في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية“.

وأكدت العائلات أن قرار السلطات الإيرانية بتعويضهم يجب أن يطرح بعد محاكمة عادلة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المأساوية مهما كان منصبهم ومسؤوليتهم.

والأحد الماضي، أعلنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن مكتب المدعي العسكري في طهران أصدر أمرًا بعدم ملاحقة المتورطين والمنفذين في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية، مشيرة إلى أن هؤلاء هم ”مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى“.

فيما نفت اللجنة القضائية في القوات المسلحة الإيرانية ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام عن صدور قرار بعدم ملاحقة المتورطين بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وفي الآونة الأخيرة، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، إنه ليس من المؤكد أن محاكمة المتهمين في تحطم الطائرة الأوكرانية ستكون علنية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية تصريحات اتهمت فيها إيران بـ ”التلاعب“ بالمعلومات في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما وصفت كندا، وأوكرانيا، تقرير طهران عن الطائرة الأوكرانية بأنه“محاولة لإخفاء الحقيقة“، مؤكدين أن التقرير لم يرد على الأسئلة، ولم يقدم أدلة قوية.

ودُمرت الطائرة التي كانت في طريقها إلى كييف، في الثامن من يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بصاروخين من قِبل الحرس الثوري بعد دقائق من مغادرتها مطار الخميني الدولي في طهران، وقُتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.