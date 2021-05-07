بايدن: نعتقد أن إيران جادة في مفاوضات فيينا لكن من غير الواضح إلى أي مدى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن إيران جادة بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي لكن ليس من الواضح إلى أي مدى.

وعندما سُئل في البيت الأبيض إن كان يعتقد أن إيران جادة بشأن المحادثات التي تجرى في فيينا أجاب بايدن:“نعم لكن أي مدى وما هم على استعداد لفعله أمر مختلف، لكننا ما زلنا نتحاور“.

واثق من مقابلة بوتين قريبًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا، لكن ما زال يجري تحديد المكان والزمان.

وأضاف بايدن أنه لا يزال يرغب في لقاء بوتين رغم التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وقال في حديثه للصحفيين:“لا يؤثر ذلك على رغبتي بعقد اجتماع مباشر، كان لديه المزيد من القوات من قبل، إنه يسحب القوات“.

أمريكا لا تزال تتعافى من انهيار اقتصادي

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أرقام الوظائف المخيبة للآمال تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه للتعافي من ”الانهيار“ الناجم عن الوباء.

وقال من البيت الأبيض:“ما زلنا نعاني من انهيار اقتصادي“، مضيفًا:“من الواضح أن أمامنا طريق طويل لنقطعه“.